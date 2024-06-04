輝達將在台建AI設計中心　蔣萬安向黃仁勳招手：台北已經準備好了

▲台北市長蔣萬安市政總質詢。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳3日透露，要在台灣設置設計中心，並招聘1000名工程師，各縣市紛紛招手，希望落腳在自家。面對黃仁勳4日再稱，台北、台南、高雄都是可能選項，台北市長蔣萬安喊話，台北市是國際大都會，同時又匯聚最具創意、研發人才，一定會積極爭取，「台北市已經準備好了！」

蔣萬安4日下午赴台北市議會備詢，會前被問到黃仁勳要在台灣設研發中心，且台北、台南、高雄都是選項？蔣萬安直言，「我們一定會積極爭取。」非常希望能跟NVIDIA、AMD等具世界級領先的重要企業合作。

蔣萬安提及，AI發展絕對不只是軟硬體，更需要的是民間優秀人才，且要有移居的環境，而台北市是國際大都會，同時又匯聚最具創意和研發人才，且是多元共融的城市，產業轉型與教育創新密不可分，「台北市已經準備好了。」

黃仁勳4日上午前往Computex展區參觀，針對昨稱要台灣蓋設計中心，預計雇用至少1000名工程師，設廠地點為何？黃仁勳先是笑回，「哪個城市有很棒的夜市？」記者答說全部都有，黃仁勳接著說，所以有很多選擇，台北、台南、高雄都是可能的選項。

▼NVIDIA（輝達）共同創辦人暨執行長黃仁勳參觀COMPUTEX。（圖／記者湯興漢攝）