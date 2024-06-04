侯友宜出手了！點名新北3地區　曝已連繫輝達爭取設計中心落腳

▲新北市長侯友宜。（圖／記者陳家祥攝）



記者崔至雲／台北報導

輝達NVIDIA執行長黃仁勳連日在台颳起旋風，黃甚至還透露，將在台興建大型設計中心。國民黨新北市議員江怡臻在今（4）日議會總質詢時，問新北市長侯友宜，否有機會爭取至新北設廠？侯則透露，新北市經發局已有在和輝達聯繫，期待爭取輝達進駐能完整新北市的產業鏈。

江怡臻指出，輝達在台興建大型設計中心需要很大的場地，外傳可能會落腳南部地區，不過黃仁勳也說，「歡迎大家推薦地點」，新北市科技產業不輸其他縣市，是否有機會爭取至新北設廠？大柑園地區也是不錯的選擇。

侯友宜表示，在AI浪潮當中，非常歡迎輝達能在新北設研發中心，市府會積極去爭取，雖說高雄在中央補助下經費會比較多，但隨著都市計畫調整，新北還是有機會能讓輝達進駐，樹林大柑園、三峽麥仔園、以及泰山楓江案都是不錯的地方，會積極聯繫，期待爭取輝達進駐能完整新北市的產業鏈。

江怡臻追問跟輝達的聯繫狀況？經發局長何怡明指出，目前提供的是新北市的產業布局，以及整體AI環境介紹，不過因為正值台北國際電腦展（COMPUTEX）期間，後續部分可能會以互相對接交流方式，說明新北整體投資環境。因為輝達的重要夥伴從軟體跨足到整個軟硬體整合，可以說都是新北具代表性的廠商，也會透過合作夥伴強化新北作為AI基礎城的角色來吸引進駐。

