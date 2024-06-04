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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

週四將出席李西河交接典禮　被中央當「軟柿子」？蔣萬安：我不是

▲▼-蔣萬安市政總質詢-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市警察局長人事爭議，台北市長蔣萬安不滿內政部長劉世芳給出2個人選，但他選警專校長方仰寧後，中央卻推警政署副署長李西河；由於前台北市長柯文哲曾有不滿人事案，進而拒絕出席交接典禮的紀錄，外界質疑蔣萬安是否會親自參與，將在6日進行的交接典禮？蔣萬安4日給出答案，表達「我會（參加）。」

蔣萬安4日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員李明賢關心，警察局長交接典禮將於6日下午2時舉辦，會不會參加李西河就職典禮？蔣萬安直言，「我會（參加）。」李明賢質疑，媒體評論警察局長人事案，蔣萬安被中央當「軟柿子」，難道蔣是軟柿子嗎？蔣萬安僅說「我不是。」

李明賢認為，明明中央給予2個人選，最終指派的人選也不是台北市想要的，過去前宜蘭縣長游錫堃也曾拒絕中央指派的警察局長，柯文哲也曾杯葛過中央指派警察局長人事，為什麼這次台北市就這麼容易接受中央人選？蔣萬安強調，「我對於人選都沒有意見，但我認為溝通過程確實讓人很遺憾。」

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-李明賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員李明賢。（圖／記者黃克翔攝）

蔣萬安提及，因為中央事前已同意提供2個人選，由他做最後圈選決定，結果自己圈選的人選卻不被接受，這還是得讓外界清楚了解，而自己日前備詢時也有還原事實經過。

李明賢認為，警政一條鞭，當然中央有人事權，但也要尊重地方，議會會跟蔣萬安站在同一個陣線；既然6日要出席李西河的就職典禮，李的條件能力絕對沒有問題，儘管蔣希望新局長在交通上有專業，而李是刑事局出身，但蔣仍要要求，針對台北市槍擊等重大刑案，要限期破案，在治安上給市民交代。

蔣萬安回應「當然」，台北市身為首都，治安維護是非常重要，絕對是接下來警察局長最重要的責任，包括大家關心的打擊詐騙、幫派與各項暴力滋事等，都是警察局長基本要負起的責任。

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