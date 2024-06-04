沒買名牌包！好友喊丟臉「不懂得愛自己」　網搖頭：氣質才是重點

▲女生沒有名牌包會很丟臉？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人有了一定的經濟能力後，就會開始買專櫃、名牌包，近日就有網友好發文表示，身邊好友覺得女生至少要有1、2個名牌的東西才能算女人，但她現階段實在不想購入，沒有名牌包會很丟臉嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「女生沒有名牌包會很丟臉嗎」為標題發文，提到現在有很多女生都會買名牌包，或是專櫃的口紅、名牌的飾品。她有個朋友就認為，女生至少要有1、2個名牌的東西才可以算女人。

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原PO坦言，她確實有蠻喜歡的名牌包，不過又覺得現在沒有必要急著買。朋友得知後，則說沒有名牌包就不像女生，而且覺得原PO實在不懂得愛自己、有點丟臉。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「可以換新的朋友」、「我認識會特別在乎名牌的人，通常不是非常有錢又喜歡做面子，真正買得起的人不一定會去買，也不會在乎你有沒有買」、「我沒有半個名牌包，工作的錢都拿去吃喝玩樂了，每個人的生活與消費方式不同，快樂就好」、「現在很多精緻窮，不用太在意別人怎麼看，我也是很想買名牌包，但一個好幾萬，我的薪水一個月5萬可能還買不起，決定先把買包的錢寄放在股市裡領利息」。

其中不少人也直言，「沒文化內涵，背名牌看起來也是路邊攤（的貨）」、「有什麼好丟臉的，包包是拿來用的，沒有那個logo一樣能用。當一個人撐不起那個logo時，可能還會被認為背假貨呢！一個人的價值不是靠名牌包決定的」、「品牌只是一個品牌，身上的氣質才是重點，散發出來的氣質如果好，即使是一般包包，看起來也像名牌」。