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24歲女染愛滋「三任男友」找戰犯！　崩潰：沒濫交約砲為何該死

▲▼女性,性侵,暴力,崩潰,家暴,受害。（示意圖／達志影像）

▲24歲女發現自己感染愛滋崩潰發文。示意圖非本文當事人。（示意圖／達志影像）

記者葉國吏／綜合報導　

一位女網友在網路社群發文透露，身體陸續長癬跟濕疹，篩檢後發現得了愛滋，她交過三任男友，認為最可疑的就是第二任，這結果也讓她崩潰發文「自己正常交男友，為何該死？」

女網友在Dcard發文指出，前年開始身體陸續有一些小病痛，酒糟皮膚炎、長癬、濕疹。其中長癬、濕疹較多，陰道炎也持續2年多，就醫都不會好。最近上網查資料，發現身上的疾病都是免疫力差才會好發，包括一種罕見疾病「太藤氏症」，好發族群就是愛滋病患者。

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後來她買了篩檢驗了2次發現都是陽性，她開始回想過去交往對象，認為第二任男友是出社會交往的，性行為沒有安全措施，後來該男友多次出軌被抓到所以分手，懷疑就是讓她染病的兇手。

對此原PO女子表示不知該怎麼跟現任男友坦承，今年24歲的她相當崩潰「我既沒有濫交，沒有到處約砲，沒有吸毒，沒有去過夜店，然後我就愛滋了？老天爺真是一點都不公平，我的工作才剛穩定下來步入正規，學貸也還沒還完，雖然男朋友很愛我，但是我清楚，他不可能接受我，他一定會離開」

對此文章引起網友關注，其中一位自稱是感染科醫師的網友回覆「我是感染科醫師，快篩試劑有一定的不準確，所以不用胡思亂想，請直接到醫院檢查，目前藥物非常進步，病毒量可以控制的非常好，病人與常人無異，U=U的狀態下，是不會傳染給人，而且今年會通過長效治療針劑，兩個月打一次，平常都不用吃藥，其實是不用汙名化這個疾病。生小孩這部分比較複雜，不過還是可以解決，小孩也不會被感染。就先去看診吧，有可能只是虛驚一場而已，至於有沒有辦法治癒？最近有些藥物試驗看起來有機會，有生之年是有機會看到的。」

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