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住男友房、開男友車！她每月給15K吃不消　兩派戰翻：根本佛心

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝） 

▲原PO每月都會給男友1萬5000元。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果和男友同住，且偶爾會開對方的車，給多少生活費是合理的呢？近日有女網友發文表示，她因為跟男友住，且有時上班也會開男友的車，所以每月都會給對方1萬5000元，只是，她近期漸漸覺得吃不消，因此就想知道這樣的金額是否合理？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「給男友生活費」為標題發文，提到她的月薪落在4萬元左右；男友的收入則是她2、3倍，且現在有車、有房，只是都要扛貸款。

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由於原PO平時和男友同住，且有時上班也會開男友的車，所以先前就說好，她每月要給男友1萬5000元，不過，她因為也要幫忙負擔家中開銷，所以就有與男友溝通，看能否只給1萬元。她坦言，這筆錢對她來說有點吃不消，而且這樣的分擔方式讓她覺得自己存不到什麼錢，她應該怎麼做比較好？每月給1萬5000元的生活費合理嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「15000你何不自己租房子住算了」、「薪水4萬，支出1萬5比例上有點多耶，不太合理」、「我怎麼感覺是你在養他，供他房貸、車貸，而且你們都還沒結婚」、「說真的，以你的薪水15000有點多，加上收入兩三倍，是我，我不會計較」、「我覺得，他沒那麼愛你欸，一起租房子分擔房租合理，買房子分擔房貸我就覺得不行」。

不過也有網友認為，「如果我沒看錯的話，她是住男友的、開男友的、吃男友的，男友要求分擔一點生活費很合理啊，頂多降到10000吧」、「15000很合理，我在外面租，租金水電也是15000，還沒有加上生活費跟油錢」、「我覺得你如果出去住又沒他的車開，可能消費會更高」、「在外面租房、租車，絕對超過15K啦，男友根本佛心」。

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