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看完黃仁勳演講「就業焦慮」　網嘆：有什麼不會被淘汰

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲黃仁勳。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳2日發表演說，主題是「AI如何帶動全球新產業革命發展」。演講結束後，相關話題熱議不斷，就有網友發文表示，她看完黃仁勳的演講以後，就感到焦慮。貼文一出，也引發網友討論。

黃仁勳2日在台大體育館發表「AI如何帶動全球新產業革命發展」主題演講，內容包含AI科技技術進程、機器人應用、數位孿生等。他也在演講最後播放影片，於背板秀出超過40家台股公司、17所公私立大學，掀起討論。

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事後就有網友在Dcard上，以「看完黃仁勳開始就業焦慮」為標題發文表示，好像只要不是理工科、不會程式，之後就會變成被淘汰的那群人。她也在留言處補充，看到黃仁勳的自信，反而讓她更焦慮。

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

貼文底下，也有不少網友留言表示，「我不搞AI也是非常焦慮」、「文法商全死」、「非電資跟機械自控的其他理工基本上也死去」、「AI也會寫程式之後，連程式人員的需求量也會減少吧，想知道未來到底有什麼不會被淘汰」。

不過也有網友表示，「會理工會程式還不是一樣可能會被淘汰，應該是說在這個世代沒有一直自我提升的話，那機器某天肯定能取代你。沒有所謂鐵飯碗這種東西了，舊時代的觀念已經被淘汰了，我想這是這些AI大佬想要表達的東西」。

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