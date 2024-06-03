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靠砲友主管進入科技業！爽領高薪卻慘淪小三嘆：不能離職怎麼辦

一名女網友靠砲友主管走後門進公司，沒想到對方公私不分令她想逃。（示意圖，unsplash）

▲女網友靠砲友主管走後門進公司，沒想到對方公私不分令她想逃。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

「上班是同事，下班不聯絡」被許多人視為職場生存的黃金法則，避免讓工作的煩惱影響到個人生活。不過一位女網友分享，她的公司主管曾是她的砲友，求職時靠關係走後門獲得目前工作，兩人也因此重燃舊情。然而，男方竟瞞著她有未婚妻，最近卻想扶正原PO，還公私不分情勒她，讓原PO不知如何擺脫這個窘境。

這名女網友在Dcard以「主管隱瞞有未婚妻出軌我，還想把我扶正」為題發文，表示她在校時曾交過一名砲友，兩人在性方面配合度好，後來踏入社會，坦言靠著砲友擔任半導體製造廠小主管的裙帶關係，不用經過考試直接錄取，獲得一份薪水不錯的工作，兩人也因此舊情復燃。

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然而，原PO透露出社會後對方性能力讓她感到失望，回想過去學生時期男方精力旺盛，床上雄風大振，十分讓她滿意，對照現在「續航力」明顯下降，雖然身材維持精壯，但床上功夫表現則不盡如人意。

更讓原PO傻眼的是，主管突然向她坦承已經有論及婚嫁的女友，讓她無意間淪為小三，話鋒一轉，主管卻又表示自己打算扶正她，與現在女友分手，讓原PO頓時「心情整個跟被雷打到一樣」，直呼「我莫名其妙變成了第三者，我完全沒想要破懷人家的伴侶關係」。

原PO補充，男方後來更公私不分，不僅在工作時常以情緒勒索，甚至要求她分擔非屬職責的工作內容。由於剛買房，原PO礙於經濟壓力，無法輕易離職，不知道該如何擺脫這種困境。

貼文曝光後引起網友兩極反應，有人認為原PO應儘早離開，「好像只能先演演戲把他吊著，不是要跟他上床，就是想辦法拖著拖著，拖一點時間讓妳趕快去找份新工作」、「女生被這種職場權力威脅真的很噁心，如果妳有能力要果斷早點換工作脫離這個公司，不然以後只會被這個男的重複加害」。

但另一派網友認為這一切是原PO自找的，「靠走後門進來真的很難同情得下去」、「妳靠他工作，他靠妳洩欲，互相利用剛剛好」、「所以一開始不用透過考試拿到好薪水這件事情就都不用提了嗎？拿人手短吃人嘴軟，今天他是主管，一個正常止損應該是妳現在快開始面試離開這家公司，不然妳就只能接受」、「妳怎麼得到這份不錯的薪水妳還記得嗎？有骨氣點就離職重新找工作啊」、「妳當初靠他才不用考試直接得到工作了，又怎麼能要求他現在公私分明？看到笑出來」。


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