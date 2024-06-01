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響應自行車日全台環騎　公路局雲嘉南分局組廉合車隊串聯

▲配合「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」公路局雲嘉南區養護工程分局由分局長郭清水率領110名機關同仁組成廉合自行車隊，廣邀民眾共同參與騎乘串連環島軌跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲配合「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」公路局雲嘉南區養護工程分局由分局長郭清水率領110名機關同仁組成廉合自行車隊，廣邀民眾共同參與騎乘串連環島軌跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

公路局雲嘉南區養護工程分局今（1）日配合「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」，以「廉合騎來-新環臺騎乘」為宣傳主題，由分局長郭清水率領110名機關同仁組成廉合自行車隊，廣邀民眾共同參與騎乘，自林內驛站起點至僑真國民小學迄點透過APP上傳軌跡，全台46條自行車環島路線共同拼出台灣輪廓。

新環台路線劃分為46段，每段以交通部各所屬機關及縣市政府共同參與的環台活動為主軸，同步響應6月3日的世界自行車日。雲嘉南分局分配騎乘路線為斗南工務段養護轄區台3(環1-3)線、台1丁線、台1(環1)線，由北至南途經雲林縣林內鄉、斗六市及斗南鎮，參與隊友可透過「Velodash飛騎」APP上傳軌跡圖，共同完成串聯台灣輪廓的自行車軌跡。

▲配合「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」公路局雲嘉南區養護工程分局由分局長郭清水率領110名機關同仁組成廉合自行車隊，廣邀民眾共同參與騎乘串連環島軌跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

參與人員齊呼「雲嘉南分局廉合騎來，幸福開騎」口號後，同步與全台統一開騎。騎乘路線首站為林內紙蝶生態地景園區之林內驛站，途中行經斗六膨鼠森林公園，再前往終點。交通部公路局雲嘉南區養護工程分局長郭清水表示，現在雲林也建設許多友善自行車道及服務設施，歡迎民眾帶著自己的自行車，來一趟騎跡雲嘉南，以自行車漫遊深入體驗雲林在地風情，支持永續綠色旅遊。

▲配合「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」公路局雲嘉南區養護工程分局由分局長郭清水率領110名機關同仁組成廉合自行車隊，廣邀民眾共同參與騎乘串連環島軌跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲配合「2024世界自行車日全台環騎暨響應活動」公路局雲嘉南區養護工程分局由分局長郭清水率領110名機關同仁組成廉合自行車隊，廣邀民眾共同參與騎乘串連環島軌跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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雲林自行車環騎響應活動公路局雲嘉南區養護工程分局

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