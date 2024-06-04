以色列證實4名人質死亡　哈瑪斯稱：遭以軍戰機空襲炸死

▲以色列證實，人質佩里（左上）、梅茨格爾（左下）、庫柏（右上）與帕珀威爾死亡（右下）。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合外電報導

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯2023年10月大規模突襲以色列，擄走人質至今未全數釋放，以色列3日證實，仍被俘的4名男性人質「已經死亡」。以色列國防軍（IDF）表示，軍方代表已向人質家屬傳達消息。

綜合外電報導，IDF指出，4名男性人質的名字分別為佩里（Chaim Peri）、梅茨格爾（Yoram Metzger）、庫柏（Amiram Cooper）與帕珀威爾（Nadav Popplewell），「他們10月7日被殘忍地綁架至加薩走廊，現在已不在人世，他們的遺體還在哈瑪斯恐怖組織手上。」

IDF表示，根據情報與衛生部專家委員會的確認，在宗教服務部以及以色列首席拉比的合作下，決定宣布4名人質的死訊。

IDF指出，4名人質的死因仍有待檢驗，軍方也正透過各種手法蒐集其餘仍被困在加薩的人質情況。以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，這些家屬的親人在數個月前已經死亡，遺體至今仍被哈瑪斯把持住，「我們評估，4人是在以軍於汗尤尼斯（Khan Younis）對哈瑪斯展開行動時死亡的。」

哈瑪斯5月發布消息，指以色列─英國公民帕珀威爾於1個月前，在監禁地點被以色列戰機空襲炸傷，隨後傷重不治。哈瑪斯指稱的死因尚未能得到第三方證實。

哈瑪斯於去年10月7日擄走超過250名以色列人與外國人，之後在短暫停火期間釋放100多人。以色列總理辦公室認為，不論死活，仍有124名人質遭哈瑪斯俘虜；以色列認為多達41名人質已死亡。