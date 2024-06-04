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購買前看清楚！好市多5種商品「不能退貨」　1極端情況恐取消會員

▲▼好市多,結帳,Costco（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多無條件退貨制度一直深受民眾喜愛。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）提供的服務相當貼心，尤其是無條件退貨這一點，吸引許多人成為會員、安心購買，但要特別注意的是，有5種類商品一旦售出，即使是好市多也不接受退貨，因此消費者在購買前須睜大眼看清楚相關退貨政策，免得花錢買了無用商品，最終卻只能認賠。

一、香菸與酒精不可退貨

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儘管在好市多香菸相當便宜，但一旦帶著香菸走賣場，就無法再帶回來。同樣地，儘管並非所有好市多門市都販售酒類，但一般不允許酒類退貨。

二、使用壽命有限的商品：電池與輪胎

在好市多購買的電池，如果對其性能不滿意，可以在購買後不久退回，不過與其他商品不同的是，電池無法在9個月後退回，因為電池的使用壽命有限。同樣地，雖然好市多購買的輪胎有免費充氣、檢查等福利，但實際上不能將用過的輪胎退回。

▲▼有網友好奇，是否有人會去好市多換輪胎。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多輪胎用過後不能退貨。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

三、投資性商品：金條與禮品卡

雖然黃金被視為良好的投資，且可以在好市多購買金條，但無法退回。同樣地，好市多售出的禮品卡也無法退款，購買前需確保能夠使用。

四、好市多購物卡

好市多購物卡即自家的禮品卡，也不能退款。然而，由於可以在好市多購買任何商品，故不構成大問題。

五、定製和特殊訂單項目

大多數在好市多定製的，以及特殊訂單商品完全不可退款。唯一的例外是，如果好市多未能正確滿足訂單要求的原始規格（如顏色、尺寸等），則可能可以退貨。

事實上，除了上述5種類型商品不能退貨外，好市多在處理「十分極端」的退貨情形時，可能也會取消會員資格，例如每周退回10件商品，或者每周退回已經吃到70%的食品，好市多可能會標記該名會員的帳戶；另外，在某些特別情況好市多也會拒絕退款，像是好市多接受把吃過的食物退貨，但必須確保退回合理的部分，以蛋糕為例，若消費者持續購買同一款蛋糕並根據口味不合退貨，好市多最終可能會拒絕。

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關鍵字：

退貨政策好市多購物商品退款

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