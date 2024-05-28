限定3天！鐵路便當節6／7登場　台鐵經典車站紀念酒周四首賣

▲台鐵去年鐵路便當節吸引大批民眾排隊，今年將於6月7日登場。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝一年一度盛事「鐵路便當節」6月7日限定3天登場，台鐵公司推出「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」，5月30日周四下午1點半在台北車站舉辦限量首賣，並發表鐵路便當節商品新品，其中紀念酒每組禮盒售價2999元，由國際書畫藝術家朱振南親自揮毫「驛」，也是台鐵公司化首款紀念酒。

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台鐵公司表示，「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」為台鐵公司與國際書畫藝術家朱振南跨界合作，主視覺「驛」字，以台鐵七大經典車站之一的台南驛為設計主軸發想，精湛的筆勢比擬鐵道路線，蜿蜒伸展的線條勾勒出臺灣鐵路的通脈情懷。字形走筆流暢挺拔，盡現書法的骨肉之美。行書筆調凝聚了骨骼肌肉的魄力，寓意著堅韌的鐵路精神。

台鐵公司指出，「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」酒品選用台灣菸酒公司桃園酒廠「34度金箔燒酎」，嚴選台灣優質蓬萊米蒸餾萃取，與頂級蘇維翁紅麴葡萄蒸餾酒勾兌而成，讓酒液晶瑩剔透、片片金箔璀璨耀眼，口感醇柔。

▲台鐵推出「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」。（圖／台鐵公司提供）

「台鐵經典車站紀念酒（台南驛）」每組禮盒售價2999元，包含一張紀念小卡、兩個玻璃酒杯及專屬提袋，5月30日周四限量首賣200組，每人每次限購5組，當日購買加贈「台南驛造型書籤」，前50名購買者可獲朱振南親筆簽名。

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由於今年鐵路便當節將於6月7日到10日登場，台鐵公司推出三大主題商品「獨家獻禮」、「永續臺鐵」、「精選套餐」等商品及優惠，便當節展場也將設置N規模型動態展、迴力車軌道組互動區、扭蛋區及積木DIY 活動區等共4個互動區。

▼台鐵鐵路便當節推出多款商品。（圖／台鐵公司提供）

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