復刻翻牌式時刻表！鐵路便當節推上百商品　台鐵力拼業績破千萬

▲台鐵今年鐵路便當節推出上百款商品。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵舉辦「2024第9屆鐵路便當節」6月7日起至10日在台北車站登場，台鐵將推出113項商品，除首推「台鐵經典車站紀念酒(台南驛)」外，更復刻台北車站走入歷史的翻牌式時刻表，限量推出1:8迷你翻牌顯示器，台鐵公司表示，今年鐵路便當節規模將更勝以往，預計4天內力拼上千萬元業績，挑戰歷年新高。

台鐵公司化元年的鐵路便當節預計6月7日到10日開跑，將推出三大主題商品「獨家獻禮」、「永續台鐵」、「精選套餐」，總計有113項商品，且有多項鐵路商品69折起，展場也設置N規模型動態展、迴力車軌道組互動區、扭蛋區及積木DIY活動區等共4個互動區。

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▲台鐵鐵路便當節6月7日登場，為期4天。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司副總黃振照表示，台鐵公司元年鐵路便當節推出上百款商品，期待這次商品能夠創造超過千萬元業績，挑戰創下歷年新高，其中台北車站過往有翻牌式時刻表，許多鐵道迷包括日本鐵道迷都覺得非常值得留念，因此台鐵今年特地透過日本公司製作，葉片僅0.3mm，讓翻牌很順利，可供收藏。

黃振照指出，鐵路便當節規模比上一屆更大，有53家業者參與，包括日本鐵道就有12家參加，經過多屆參展，每家鐵道公司和業者都絞盡腦汁迎合市場，日本鐵道業者注重便當外觀包裝，今年東武鐵道最流行的新型特急觀光列車「SPACIA X」銷售便當也將在台亮相，食材將與日本一樣。

▲台鐵鐵路便當節推出「台鐵經典車站紀念酒(台南驛)」。（圖／記者李姿慧攝）

今年鐵路便當節共有三大展區，其中「獨家獻禮」展場限定21項商品，首推「台鐵經典車站紀念酒(台南驛)」售價2999元，展場限量販售540組，由國際書畫藝術家朱振南親自提筆「驛」字祝福，酒品選用台灣菸酒公司「34度金箔燒酎」，嚴選台灣優質蓬萊米蒸餾萃取，與頂級蘇維翁紅麴葡萄蒸餾酒勾兌而成。

另還有「台鐵公司X STAR FLAP」台鐵路線1:8迷你翻牌顯示器，售價5990元，展場限量販售50組，每人每次限購2組，台鐵公司邀40年前製作台北車站翻牌式顯示器工匠，與真品相同的方式進行印刷製作，葉片零件僅0.3mm厚，每一組都需要手工組裝，經由職人進行微調。

▲▼台鐵鐵路便當節推出迷你翻牌顯示器(上圖)及上百款商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼台鐵鐵路便當節推出上百款商品。（圖／記者李姿慧攝）

「永續台鐵」展區推出藍皮列車限定車款周邊商品及台鐵公司揭牌等系列，共26項商品，包含皮革收納箱椅、運動毛巾、多用墊、馬克杯，可愛的造型抱枕、保溫提袋、行李吊牌等。「精選套餐」則有66項商品，多項鐵路商品69折起。