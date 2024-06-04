台寶可夢中心迅速補滿「快龍玩偶」　黃牛價格崩跌ing

圖文／鏡周刊

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）於本月初推出「大器晚成」快龍絨毛玩偶，由於一人限購一隻，開賣當天擠了滿滿排隊人龍，有出現黃牛掃購亂象，原價950元一度被炒到5,250元天價。不過寶可夢中心有備而來，今（3）日商品架上已補齊該款玩偶，黃牛在網路的售價也持續崩跌中。

寶可夢中心推出「大器晚成」快龍絨毛玩偶，可愛造型吸引大批「訓練家」關注，6月1日開賣當天，新光三越台北信義新天地A11湧入許多民眾排隊搶購，還出現許多黃牛代排掃貨亂象。

該款玩偶開賣不久，網路平台就出現許多黃牛轉售資訊，最誇張還有人喊出一隻5,250元天價，讓不少真正想收藏的粉絲感到不滿。不過寶可夢中心其實早有準備，有讀者今天前往現場時，發現商品架上都已補齊這款玩偶，而且只要商品架上數量缺少，店員就會立刻補上。

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台灣寶可夢中心今天將「大器晚成」快龍絨毛玩偶補齊，網路上的黃牛價格持續崩跌中。（讀者提供）

貨源充足的消息曝光後，不少網路平台的轉售價格持續下修，目前單隻售價已崩跌至1,200元左右，與原價950元的價差縮小只剩250元，而這類黃牛轉售的價格似乎還正在持續下降當中。



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