附帽頸枕超Q！家樂福「美樂蒂、酷洛米旅行系列」加價購活動開跑

▲家樂福推出最新美樂蒂、酷洛米加價購活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

可愛爆擊！量販店「家樂福」推出今夏天首波「加價購」活動，找來超可愛美樂蒂、酷洛米合作，推出一系列超實用旅行小物，包括附帽頸枕、盥洗收納包都有，即日起只要購買指定商品不限金額即可加購，各商品數量有限，售完為止。

▲▼2款頸枕皆一次就能擁有美樂蒂、酷洛米2種角色。

家樂福最新「#BFF萌友旅行趣」加購活動開跑，推出「My Melody美樂蒂&Kuromi酷洛米」超萌旅行系列商品，一共有5款超實用小物，首推超可愛的「2WAY附帽頸枕」，有酷洛米、美樂蒂2款造型，其中，酷洛米頸枕收納起來會變成美樂蒂抱枕，而美樂蒂頸枕收納起來則是酷洛米抱枕，一次就能擁有雙角色，加價購299元，2款全台限量各2000個。

▲▼還有旅行收納組、保冷袋、收納包等收。

再來還有超實用「酷洛米＆美樂蒂旅行收納5件組」，輕鬆就能收納內衣、鞋子，加價購189元，全台限量3000個；而「酷洛米&美樂蒂保冷袋」有著立體大容量，加價購199元，全台限量5000個；最後是「酷洛米&美樂蒂旅行盥洗收納包」，瓶瓶罐罐裝只要一包就能輕鬆搞定，加價購159元，全台限量3000個。

家樂福加價購活動即日起至6月18日限時開跑，凡會員單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品／美妝商品／衛生紙／衛生棉／護墊／口腔清潔／手動刮鬍刀／嬰兒、成人紙尿褲／家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）等商品，消費不限金額即可加購。

▲Mister Donut聯名寶可夢推出3款周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

除了可愛的美樂蒂、酷洛米之外，近日「寶可夢」也降落人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」，一口氣推出3款周邊小物，有「皮卡丘手機支架」、「寶可夢隔熱墊」及「皮卡丘大抱枕」，即日起只要於門市消費滿100元，就可分別用99元、159元、399元加購，各品項單筆交易限加購各2個，各門市數量有限，售完為止。