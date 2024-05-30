　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

附帽頸枕超Q！家樂福「美樂蒂、酷洛米旅行系列」加價購活動開跑

▲▼家樂福最新美樂蒂、酷洛米加價購活動。（圖／業者提供）

▲家樂福推出最新美樂蒂、酷洛米加價購活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

可愛爆擊！量販店「家樂福」推出今夏天首波「加價購」活動，找來超可愛美樂蒂、酷洛米合作，推出一系列超實用旅行小物，包括附帽頸枕、盥洗收納包都有，即日起只要購買指定商品不限金額即可加購，各商品數量有限，售完為止。

▲▼家樂福最新美樂蒂、酷洛米加價購活動。（圖／業者提供）

▲▼2款頸枕皆一次就能擁有美樂蒂、酷洛米2種角色。

▲▼家樂福最新美樂蒂、酷洛米加價購活動。（圖／業者提供）

家樂福最新「#BFF萌友旅行趣」加購活動開跑，推出「My Melody美樂蒂&Kuromi酷洛米」超萌旅行系列商品，一共有5款超實用小物，首推超可愛的「2WAY附帽頸枕」，有酷洛米、美樂蒂2款造型，其中，酷洛米頸枕收納起來會變成美樂蒂抱枕，而美樂蒂頸枕收納起來則是酷洛米抱枕，一次就能擁有雙角色，加價購299元，2款全台限量各2000個。

▲▼家樂福最新美樂蒂、酷洛米加價購活動。（圖／業者提供）

▲▼還有旅行收納組、保冷袋、收納包等收。

▲▼家樂福最新美樂蒂、酷洛米加價購活動。（圖／業者提供）

再來還有超實用「酷洛米＆美樂蒂旅行收納5件組」，輕鬆就能收納內衣、鞋子，加價購189元，全台限量3000個；而「酷洛米&美樂蒂保冷袋」有著立體大容量，加價購199元，全台限量5000個；最後是「酷洛米&美樂蒂旅行盥洗收納包」，瓶瓶罐罐裝只要一包就能輕鬆搞定，加價購159元，全台限量3000個。

家樂福加價購活動即日起至6月18日限時開跑，凡會員單筆購買臉部、身體、頭髮清潔保養品／美妝商品／衛生紙／衛生棉／護墊／口腔清潔／手動刮鬍刀／嬰兒、成人紙尿褲／家用清潔劑（衣物洗劑、廚房浴廁清潔劑、殺蟲劑）等商品，消費不限金額即可加購。

▲▼Mister Donut聯名寶可夢推出超Q甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut聯名寶可夢推出3款周邊小物。（圖／記者蕭筠攝）

除了可愛的美樂蒂、酷洛米之外，近日「寶可夢」也降落人氣甜甜圈品牌「Mister Donut」，一口氣推出3款周邊小物，有「皮卡丘手機支架」、「寶可夢隔熱墊」及「皮卡丘大抱枕」，即日起只要於門市消費滿100元，就可分別用99元、159元、399元加購，各品項單筆交易限加購各2個，各門市數量有限，售完為止。

【你可能也想看】

►雞塊免費吃！麥當勞最新「6大優惠券」來了　還有超省99元套餐
►一次爽嗑腿排、雞腿！　拿坡里「8塊炸雞桶買1送1」限時22天搶
►快訊／7-11開出4張千萬發票！　中獎明細一次看

ET快訊
股市反指標女神再發威！1檔股票賣掉就起飛
高中生火場勇救老翁！媽媽心疼喊：太傻
騎士闖國道！槽化線立中柱「抽菸休息」　超扯畫面曝
「馬力斯」最快明早生成！　西半部周日劇烈降雨
黃仁勳美食地圖+1！現身驥園　大讚「雞湯超好喝」
驚悚影片！載狗遭撞機車磨地起火　法鬥犬火團中逃生全身傷
明年過年放9天！2025年行事曆　3天以上連假有6個

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

附帽頸枕超Q！家樂福「美樂蒂、酷洛米旅行系列」加價購活動開跑

不用飛金門就買得到！「金門物產展」超人氣伴手禮一次滿足

必勝客傳開賣夢幻「庫洛魔法使比薩」！　業者：6月4日正式公開

首創終身免費維修、善用蝦皮工具　雨傘王抓緊顧客的心帶動業績4倍翻漲

漢堡王6月限定「超殺優惠券」來了！　買1送1、銅板套餐要搶吃

不限冷熱！　OK mart「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝2天

可愛爆擊必買！貓貓蟲咖波聯名五月花萌翻粉絲　柔軟強韌衛生紙新體驗

【廣編】大腸科X皮膚科共同呼籲天天喝優酪乳　補好菌助代謝

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

附帽頸枕超Q！家樂福「美樂蒂、酷洛米旅行系列」加價購活動開跑

不用飛金門就買得到！「金門物產展」超人氣伴手禮一次滿足

必勝客傳開賣夢幻「庫洛魔法使比薩」！　業者：6月4日正式公開

首創終身免費維修、善用蝦皮工具　雨傘王抓緊顧客的心帶動業績4倍翻漲

漢堡王6月限定「超殺優惠券」來了！　買1送1、銅板套餐要搶吃

不限冷熱！　OK mart「大杯美式／拿鐵買2送1」爽喝2天

可愛爆擊必買！貓貓蟲咖波聯名五月花萌翻粉絲　柔軟強韌衛生紙新體驗

【廣編】大腸科X皮膚科共同呼籲天天喝優酪乳　補好菌助代謝

「多產」女星淪「多肉」！四寶媽白家綺逆襲、狠甩八公斤

便利商店冰咖啡有新招！咖啡濃縮冰磚整顆加入，濃郁口感勁升，搭配封膜機車族都喊讚

1前戲「老公只盯女優」爽玩不理　人妻淚：我像真人版飛機杯

AI機器人羅昇、昆盈關不住！6營業日飆漲逾39%　並列22檔注意股

王義川掀監控爭議　媒體人：受傷最深的是青鳥行動

防範海難事件！高科技「航港1號」投入航道巡護　 確保通行安全

台灣大攜手LINE助攻中小餐飲業　推AI語音預約服務盼減少缺工窘境

想幫爸媽換免治馬桶！　網推可再加裝1設施

涉違法賣股「20年募資1千萬美金」　美商房產集團創辦人遭約談

先探／微軟市值龍頭　輝達威脅蘋果

福斯「新一代Transporter T7」再釋預告！3動力折合新台幣122萬起

涼糕哥擺攤「有人裝工業酒精給我喝」　宣佈不收禮物：有心人太多

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

消費熱門新聞

7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

必勝客傳開賣「庫洛魔法使比薩」！業者回應

便利商店冰咖啡新招咖啡冰磚濃郁

快訊／OK mart開出1張千萬發票！

首創終身免費維修、善用蝦皮工具　雨傘王帶動業績4倍翻漲

可愛爆擊！貓貓蟲咖波聯名五月花萌翻粉絲

星巴克咖啡豆限時優惠折200

漢堡王6月限定超殺優惠券來了！

日本超夯「麥當勞家家酒」台灣也有了

超商限時5天哈根達斯雪糕買3送3

耐熱無毒PE保鮮膜「大型賣場」獨家販售！

銷售No.1美國大廠熱銷保健品優惠

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

更多熱門

相關新聞

春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣

春上布丁蛋糕「真の布丁蛋糕」開賣

蛋糕控要吃到！人氣伴手禮品牌「春上布丁蛋糕」驚喜找來國民甜點「統一布丁」合作，聯手推出超Q聯名「真の布丁蛋糕」，不僅把整顆統一大布丁放進蛋糕當中，搭配灑滿蛋糕屑的巨大布丁蛋糕體，經典滋味大人、小孩都超愛，即日起搶先開放預購。

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

超Q「寶可夢甜甜圈」限量開賣

「寶可夢發光扭蛋」第三彈

「寶可夢發光扭蛋」第三彈

非籠飼雞蛋、A.A無添加自製烘焙、動物福利標章認證…家樂福就是要給家人最好的

非籠飼雞蛋、A.A無添加自製烘焙、動物福利標章認證…家樂福就是要給家人最好的

「UNIQLO x 寶可夢」聯名服

「UNIQLO x 寶可夢」聯名服

關鍵字：

家樂福加價購美樂蒂酷洛米Mister Donut寶可夢

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

社子島「有人放大量蛇」！跑進住家嚇壞社子人

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面