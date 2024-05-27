超商只有1店員！他轟「買咖啡的人很自私」　網不挺：你的問題

▲原PO覺得買咖啡的人很自私。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「為了你，我要延後我結帳的時間，煩死了！」一名網友發文抱怨，他去超商時，若當下只有一位店員，就會覺得點咖啡的人很自私，因為店員在泡咖啡的同時，其他人就沒辦法結帳，「要買咖啡等店裡沒人再買不行嗎？」貼文曝光後，引發網友討論。

這名網友在臉書社團「匿名3公社」上發文表示，「有時候真的覺得在超商買咖啡的人真的很自私」，超商的店員其實不多，有時櫃台甚至只有一人，結果只要有客人要買咖啡，店員就得先去按機台，讓其他客人繼續等待。

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原PO直呼，店員忙著泡咖啡的同時，後面有一大堆人在等，「你難道都不會覺得不好意思嗎？」如果要買咖啡，不能等沒客人時再點嗎？每次結帳時，碰到前面客人點咖啡就讓他很不滿，「為了你，我要延後我結帳的時間，煩死了」。

不過文章曝光後，底下網友則紛紛直呼，「取貨拿包裹跟泡咖啡還不是一樣的道理？本來就是先來後到不變的道理，若沒耐心等候，那就去別家就好了」、「先來後到，你晚到就是要等」、「你的問題，超商本來就是先來後到」、「人家有提供這個服務，為什麼不能買」、「你不會等沒人的時候再去買嗎」、「你看到別人買咖啡，就不要去買東西啊」、「同理，你不能等人少時再去買東西嗎」。