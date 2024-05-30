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千層蛋塔全台爆紅！網噴「那麼貴誰買？」　釣出20年師傅神回

▲千層蛋塔售價引起討論。（圖／翻攝自臉書社團／爆廢1公社）

▲千層蛋塔售價引起討論。（圖／翻攝自臉書社團／爆廢1公社）

記者陳致平／台北報導

近期外形像花朵形狀的千層蛋塔在全台爆紅，酥酥脆脆的塔皮搭配著奶香味十足的內餡，顯得十分誘人，一顆千層蛋塔售價高達75元，引發排隊搶購現象。不少知名烘焙業者也推出自家特色千層蛋塔搶市，這波蛋塔熱潮引起討論，有網友好奇「一顆蛋塔的價格甚至都可以買便當了，不能理解這麼貴為什麼還有人要買？」，貼文一出後引起廣大網友回應，甚至還釣出一名從業20多年的糕點師傅分享高價原因。

一位網友在臉書社團「爆廢1公社」貼出近期很有話題的千層蛋塔照片，並發問「為什麼有人要買」，他表示，蛋塔成本很便宜，一般蛋塔售價40-50元都覺得貴了，千層蛋塔甚至要賣75元，價格都等於一份便當了。

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貼文一出隨即引發熱烈討論，不少網友分享經驗，「6顆500還是一推人在排」、「我前天去台南玩，某個甜點店有在賣，一個100」、「南紡賣95」、「我正在排隊…」、「桃園這邊一顆賣85」、「重點是每天線上預購都搶不到..現場一個人還只能限購三顆！」。

也有人不同意原PO的想法，認為「嫌貴就不要吃」、「有能力抱怨，不如去多賺點錢」。此外，也有不少內行人分享，「不少師傅花了很多時間研發酥脆分層明顯的塔皮，研發成本也是很高」、「你以為開店不用店租、水電、人事費嗎？賣很便宜才要擔心是用什麼材料做的吧」。

其中一位網友表示，自己是一位有20年經驗的麵包師傅，這種像花瓣形狀的千層製作非常麻煩，「皮得先攪拌起來，放至鬆弛，再進行延壓，千層蛋塔的外皮需要反覆進行這個步驟，再送至冰箱定型，接下來再分割麵團，上述過程2個小時跑不掉」。

至於蛋塔內餡的部分，「用蛋黃、蛋黃液一公斤2百多、動物鮮奶油一公斤也要快2百，再加上模具、包材、店租以及人工費用」，這名麵包師傅最後不忘提醒，「這種甜點嚐鮮可以，每天吃體重一定會直線飆升」。

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