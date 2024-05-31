　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張學友開唱「門票最後瘋搶」　文化部出手阻黃牛：請警方到場查緝

▲▼張學友現場排隊人潮。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲張學友演唱會釋票，小巨蛋場外百人搶排隊。（圖／記者蔡琛儀攝）

生活中心／綜合報導

歌神張學友演唱會票秒殺，主辦單位清算黃牛帳號以及取消異常帳號購買的票券，並在今(31日)釋出。文化部表示，先前已聯繫刑事局介入偵查不正掃票行為，也積極溝通請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。

《文化創意產業發展法》增訂「黃牛條款」自去年6月2日正式施行，文化部表示，加價轉售已裁處34案，裁罰金額逾240萬；以掃票機器人購票共5件移送地檢署，另透過跨部會合作，由刑事局破獲Max搶票機器人程式作者並送地檢署。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文化部說明，近期更協同刑事局與主辦單位、售票平台合作，針對歌手張學友演唱會，透過鎖定黃牛帳號及刑事局偵查，嚇阻不正搶票的黃牛行徑；除加強執法杜絕不法外，持續透過輔導熱門演唱會實名制等作法阻控黃牛行徑。文化部也呼籲，不購買來路不明票券，避免受騙。

文化部表示，近期歌手張學友演唱會造成轟動，文化部在主辦單位發布售票訊息時，即與主辦單位密切聯繫，售票平台在發現大量異常帳號搶票進行帳號鎖定後，文化部隨即聯繫刑事局介入偵查不正掃票行為；同時，主辦單位依票務考量規劃現場釋出之前取消的票券，文化部亦積極溝通請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。

▲▼張學友現場排隊人潮。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲張學友演唱會釋票，小巨蛋場外百人搶排隊。（圖／記者蔡琛儀攝）

文化部指出，除持續透過跨部會合作，以及地方政府說明會與教育訓練，加強查處工作外，文化部亦於去年8月發布鼓勵實施實名制補助要點。經盤點，今年熱門演唱會已有34場實施實名制、3場部分實名制，文化部也已受理27件實名制補助申請案，包含日本歌手YOASOBI、美波、韓國歌手IU等演唱會。

文化部表示，文創法修法實施後，從檢舉案件數及實際觀察可發現，確實有初步達遏止黃牛之效，針對不實票券等詐騙情況，或有出現綁物售票、以物易票等變種黃牛行為，文化部已邀集各部會及地方政府，整理相關態樣提供各界注意防範。文化部呼籲，杜絕票券的不當買賣除了嚴法重懲，也提醒消費者「不購買任何非官方販售的票券」，避免受騙，並以實際行動支持喜愛的歌手。

ET快訊
獨／直播間被抄！　23歲美腿妹受驚趴地
考試委員提名人選出爐！5男4女　國民黨2人、民眾黨推薦鄧家基
空姐直腸塞入「1公斤黃金」！　一落地就被捕
張學友演唱會突宣布釋票　小巨蛋百人場外搶排隊
西門町「天天利、365小吃」老鼠亂竄！　衛生局揪7缺失
獨／民視說不用賠　丁柔安氣不過！代夫上陣
NBA球星哥車禍死亡！　享年33歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

張學友開唱「門票最後瘋搶」　文化部出手阻黃牛：請警方到場查緝

5點半起床「搭90分鐘公車到校」　高中妹不敢搭校車！原因爆心酸

端午連假蘇花再現車潮！南下北上高峰時段曝　行車攻略一次看

全國家貓131萬隻！兩年暴增5成　農業部：都市化造成

新北某國小爆「期中考題被偷、騙同學喝馬桶水！教育局回應了

四技二專甄選「3.8萬人通過一階」　備審資料下周四開放上傳

「天天利、365小吃」老鼠亂竄！衛生局揪7缺失　不改善最高罰2億

花蓮個別旅客住宿優惠起跑！即日起線上申請　國際平台不適用

老公太節儉！「3省錢行徑」逼瘋妻　網見始末驚呆：摳門界翹楚

幫爸換手機「要選iPhone 15還是15 Pro？」　網推另1支：比較有感

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

張學友開唱「門票最後瘋搶」　文化部出手阻黃牛：請警方到場查緝

5點半起床「搭90分鐘公車到校」　高中妹不敢搭校車！原因爆心酸

端午連假蘇花再現車潮！南下北上高峰時段曝　行車攻略一次看

全國家貓131萬隻！兩年暴增5成　農業部：都市化造成

新北某國小爆「期中考題被偷、騙同學喝馬桶水！教育局回應了

四技二專甄選「3.8萬人通過一階」　備審資料下周四開放上傳

「天天利、365小吃」老鼠亂竄！衛生局揪7缺失　不改善最高罰2億

花蓮個別旅客住宿優惠起跑！即日起線上申請　國際平台不適用

老公太節儉！「3省錢行徑」逼瘋妻　網見始末驚呆：摳門界翹楚

幫爸換手機「要選iPhone 15還是15 Pro？」　網推另1支：比較有感

李多慧空降民視當主播　對謝京穎怒甩巴掌爽歪

人夫想色色斗內「和女優聊天」　驚覺是23歲女兒崩潰

韓國男醉鬧小港機場！飆髒話+比中指遭警壓地　全場拍手叫好

桃園第一高樓房價再寫新高　屋主大賺逾2千萬出場

男開車賞夜景「大燈刺眼被攔查」　女躲後座身分曝...竟是失聯移工

老虎2A李灝宇連5戰敲安手感火燙　鄧愷威、沙子宸先發挨轟

直播10天大冠鷲寶寶Uni突然不動　「體腔內出血」死因可能是殺鼠藥

張學友開唱「門票最後瘋搶」　文化部出手阻黃牛：請警方到場查緝

10高層侵權！大立光要求不公開審理　德商律師：盜版幾次是秘密？

快訊／全票通過！　台啤雲豹高錦瑋奪T1職籃年度新人王

生活熱門新聞

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

2縣市大雨！　短命颱「馬力斯」今生成將影響台灣

一進北捷車廂「每個人超困惑」　全場炸鍋：矮子的惡夢

女友帶8家人蹭吃喜酒　他氣炸分手

超哥揭祕監獄美食　創意料理蹦粥獲讚

醫曝爬樓梯2錯誤姿勢　超多人做錯

即／2縣市大雨特報！最新警戒區域曝

快訊／23:52花蓮近海規模5地震　最大震度3級

快訊／國家警報響！　09：11地牛翻身

一堆人習慣「包包這樣放」！他觀察看傻：超髒

「飛東京機票驚見BUG」少1小時！全場傻：沒出國不知道

「提早10分鐘上班」全員工要打掃！她面試拒報到

更多熱門

相關新聞

張學友演唱會宣布釋票　百人搶排隊

張學友演唱會宣布釋票　百人搶排隊

「歌神」張學友今晚起將在台北小巨蛋開唱，9場演唱會的門票早已全數秒殺，主辦單位昨深夜突然公布開賣現場票，預計今天下午3點半在小巨蛋南大門開賣，目測現場排隊人潮已經超過百人。

獨／張學友私下也是神！　陳奕仁親揭幕後秘辛

獨／張學友私下也是神！　陳奕仁親揭幕後秘辛

張學友攻蛋倒數　無預警釋票了

張學友攻蛋倒數　無預警釋票了

藝術家雷驤過世　文化部長李遠悼念

藝術家雷驤過世　文化部長李遠悼念

盤點張學友五大必看超猛紀錄

盤點張學友五大必看超猛紀錄

關鍵字：

張學友黃牛文化部

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面