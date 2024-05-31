張學友開唱「門票最後瘋搶」　文化部出手阻黃牛：請警方到場查緝

▲張學友演唱會釋票，小巨蛋場外百人搶排隊。（圖／記者蔡琛儀攝）

生活中心／綜合報導

歌神張學友演唱會票秒殺，主辦單位清算黃牛帳號以及取消異常帳號購買的票券，並在今(31日)釋出。文化部表示，先前已聯繫刑事局介入偵查不正掃票行為，也積極溝通請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。

《文化創意產業發展法》增訂「黃牛條款」自去年6月2日正式施行，文化部表示，加價轉售已裁處34案，裁罰金額逾240萬；以掃票機器人購票共5件移送地檢署，另透過跨部會合作，由刑事局破獲Max搶票機器人程式作者並送地檢署。

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文化部說明，近期更協同刑事局與主辦單位、售票平台合作，針對歌手張學友演唱會，透過鎖定黃牛帳號及刑事局偵查，嚇阻不正搶票的黃牛行徑；除加強執法杜絕不法外，持續透過輔導熱門演唱會實名制等作法阻控黃牛行徑。文化部也呼籲，不購買來路不明票券，避免受騙。

文化部表示，近期歌手張學友演唱會造成轟動，文化部在主辦單位發布售票訊息時，即與主辦單位密切聯繫，售票平台在發現大量異常帳號搶票進行帳號鎖定後，文化部隨即聯繫刑事局介入偵查不正掃票行為；同時，主辦單位依票務考量規劃現場釋出之前取消的票券，文化部亦積極溝通請主辦單位注意加派人力現場管理，並請警政單位於售票現場巡邏查緝。

▲張學友演唱會釋票，小巨蛋場外百人搶排隊。（圖／記者蔡琛儀攝）

文化部指出，除持續透過跨部會合作，以及地方政府說明會與教育訓練，加強查處工作外，文化部亦於去年8月發布鼓勵實施實名制補助要點。經盤點，今年熱門演唱會已有34場實施實名制、3場部分實名制，文化部也已受理27件實名制補助申請案，包含日本歌手YOASOBI、美波、韓國歌手IU等演唱會。

文化部表示，文創法修法實施後，從檢舉案件數及實際觀察可發現，確實有初步達遏止黃牛之效，針對不實票券等詐騙情況，或有出現綁物售票、以物易票等變種黃牛行為，文化部已邀集各部會及地方政府，整理相關態樣提供各界注意防範。文化部呼籲，杜絕票券的不當買賣除了嚴法重懲，也提醒消費者「不購買任何非官方販售的票券」，避免受騙，並以實際行動支持喜愛的歌手。