最高12萬！桃園推出就業獎勵津貼　紓緩缺工困境

▲桃園推出就業獎勵津貼，紓緩缺工困境。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為紓緩疫情後產業基層人力缺工困境，並協助待業勞工穩定就業，桃園市政府就業職訓服務處3日表示，待業民眾經由公立就業服務機構，推介至專案職缺成功，連續受僱每滿90日之次日90日內，每月薪資達專案標準，得向公立就業服務機構申請就業獎勵津貼。

一般身分勞工給予就業獎勵每月6,000元、中高齡等特定對象勞工每月給予10,000元；另受僱的特定地區就業者，以全時工作受僱者，每人每月加發3,000元，以部分工時工作受僱之特定對象，每人每月加發1,500元，最長發給12個月，專案實施至113年6月30日止，

市府就服處於112年5月1日起協助推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，透過提供受僱勞工獎勵津貼，提升勞工就業的雙重效益，使勞工得到支持、穩定就業，藉以補實旅宿、餐飲以及航空站地勤等行業人力缺口，穩定行業發展。

相關專案活動詳情可洽桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106、桃園市政府就業職訓服務處03-3322101分機8015，或至桃園市工作職缺地圖 https://jobmap.tycg.gov.tw/ 查詢。