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平均降速三成！　桃園新型「組合式減速平台」外縣市也來取經

▲桃園新型「組合式減速平台」

▲桃園新型「組合式減速平台」。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

降低無號誌化路口易肇事問題並提升路口行人安全，桃園市政府交通局自去年起推行新式實體減速設施「組合式減速平台」，以橡膠材質的組裝設計加上反光標線，促使汽機車駕駛人自動減速。

市府交通局2日說明，此新式實體減速設施組同時兼具施工期間短、不受天候影響、對交通衝擊小的特性，目前全桃園市共有6處設置組合式減速平台，包括行穿線2處及路段型4處，經設置「組合式減速平台」的路段，整體平均可降低車速3成，讓無號誌路口變的更安全，此改善案例也引起外縣市重視，有望將「桃園經驗」複製到全臺。

▲桃園新型「組合式減速平台」

▲新型「組合式減速平台」1天內可組裝完成。（圖／交通局提供）

新式的「組合式減速平台」係參考內政部營建署發布的「都市人本交通道路規劃設計手冊」設置，材質屬橡膠材質，採平台設計緩升緩降，從側面看類似梯形，最高處距離地面約有10公分，透過鮮明的黃色冷塑塗層及反光成型標線，配合LED標誌提前預告駕駛人配合減速。去年開始推動，優先選定中壢區中山東路一段276巷12弄試辦，今年再於桃園、中壢、八德等行政區再增設5處，設置以來成效良好，行穿線減速平台降速高達4成，路段型減速平台降速亦有3成，整體平均降速可達3成。

除此之外，新式「組合式減速平台」亦較過去「瀝青式減速平台」有非常大的施工優勢，「瀝青式減速平台」鋪設費工耗時，施工需封路改道，白天會阻礙交通、晚上有妨害安寧等問題；「組合式減速平台」則是以模板組裝，不僅大幅縮短施工時間，工程不受天候影響，1天內可組裝完成，也能依路幅寬度調整大小，降低民怨，預計今年會再增設6-10處組合式減速平台。

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