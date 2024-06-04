桃園女議員邀男性體驗分娩陣痛　驚嘆比踢到蛋蛋還痛！

▲張碩芳於即將臨產前夕，邀請老公體驗婦女負重和分娩陣痛。（圖／張碩芳臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員張碩芳於即將臨產前夕，邀請老公和副市長蘇俊賓、體育局長許彥輝、市議員陳韋曄、錢龍等多位男性，一同前往蘆竹區「紫莉幸孕莊園」體驗婦女分娩陣痛；經體驗後紛紛感嘆，分娩痛楚比踢到男生的蛋蛋還要痛！而體育局長許彥輝最強，唯一完整體驗到分娩開五指、陣痛120級，成功「喜獲麟兒」。

▲副市長蘇俊賓（左一）體驗婦女負重和分娩陣痛。（圖／張碩芳臉書提供）

張碩芳3日表示，她的預產期是6月底，這次懷的是第二胎，記得第一胎她在車上陣痛時，老公不知道要如何緩解她的疼痛，只有一直問她等等要吃什麼？因此，當她想到第二胎即將臨產所面臨的分娩陣痛，向老公提出要一起練拉梅茲呼吸法，老公回說：這用不到！讓她有感男人很難懂女人生產的痛楚，只有經歷過的才知道。

▲體育局長許彥輝體驗成功「喜獲麟兒」。（圖／張碩芳臉書提供）

因此，力邀老公一起到「紫莉父產科」，體驗婦女分娩陣痛，消息傳出，副市長蘇俊賓、體育局長許彥輝、市議員陳韋曄、錢龍等多位男性，以及婦幼發展局局長杜慈容、市議員張桂棉、陳美梅也來「陪產」，相當溫馨。

體驗婦女分娩陣痛是透過分娩體驗儀，以通過電流的電極貼刺激下腹部與背部的肌肉收縮，讓體驗者模擬分娩時的陣痛。5月31日當天下午，老公和副市長蘇俊賓、市議員陳韋曄，僅開到第三指、約莫53級數即表情痛苦，紛紛求饒！蘇副市長表示，他是兩個小孩的爸爸，首度體驗分娩陣痛，讓他更瞭解懷孕婦女的辛苦與女性的偉大，也增進夫妻間的彼此理解。

單身的市議員陳韋曄更因「父產科」護理人員講解，了解婦女生產後，還要坐月子，不是只需休息數日。剛升格為「三寶爸」的市議員錢龍，雖未體驗，卻因「陪產」而感同身受分娩陣痛！

▲「紫莉幸孕莊園」創辦人黃騏曼(前排右三)說，全台目前只有紫莉有父產科。

「紫莉幸孕莊園」創辦人黃騏曼說，全台目前只有紫莉有父產科，來這邊掛號的產父們比較特別，都是愛妻一族的好好先生，想藉由看此科別，來學習如何照顧心愛的孕妻；莊園裡面所有的體驗課程都是以「愛」為出發點，希望可以藉由這些相關課程，讓每個人都能做到換位思考及對生命的重視。