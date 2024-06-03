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桃園市副議長李曉鐘母親告別式　千名親友淚送「阿母」

▲桃園市副議長李曉鐘母親辭世，千名親友淚送「阿母」

▲桃園市副議長李曉鐘母親辭世，千名親友淚送「阿母」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副議長李曉鐘母親李呂虹辭逝，2日於桃園市立殯儀館舉行告別式，為人低調的李副議長並未廣發訃文，因其長年熱心服務，湧入千名各方親友淚送李母，場面備極哀榮。李曉鐘於告別式致謝詞指出，母親年輕守寡，堅強撫育6名子女成人，一生辛勞是兒孫心中永遠的「模範母親、阿嬤」，並謝謝大家無畏雨勢，相陪淚送「阿母」！

▲桃園市副議長李曉鐘母親辭世，千名親友淚送「阿母」

▲李曉鐘告別式中，淚憶母恩。（圖／江永忠提供）

李曉鐘淚憶母恩說，14歲那年，他就讀國中時，時年39歲的父親突因心肌梗塞驟世，家中6兄弟妹最小的么弟僅2歲，當時祖父種菜，媽媽到市場賣菜養一家人；身為家中長子，每天凌晨2點起床幫媽媽整理蔬菜，並到市場擺攤，7點到汽車修車廠當學徒「每天都有做不完的工作！」

李曉鐘服完兵役後，最讓他引以為傲的是：不管當學徒或上班，每份薪水袋沒打開就交給母親，在那個生活困苦的日子，除了母親堅強的守護家庭，家扶中心也主動安排「認養人」協助，讓他們感受社會溫暖；而也因為照顧家庭和弟妹的責任心，讓他和母親的感情彌篤深厚。

母親的勇氣和毅力，深深影響兒女，也成為李曉鐘最好的人生榜樣。34歲那年，受到母親的支持，李曉鐘進入政壇，連任4屆縣議員、1屆縣副議長及連任3屆市副議長迄今。

▲桃園市副議長李曉鐘母親辭世，千名親友淚送「阿母」

▲李曉鐘年捐萬斤柳丁給弱勢單位，17年未間斷。（資料照／記者楊淑媛攝）

從政逾30年，母親和家人永遠是李曉鐘最大的精神支持，秉持感恩的心，李曉鐘多年來，熱心為民服務，不求回報，並投入各項公益活動，廣結善緣，建立寬廣人脈，深受各界肯定。

李曉鐘的母親於5月14日辭逝，享壽88歲，2日於桃園市立殯儀館舉行告別式，前縣長、現任國民黨主席朱立倫、前縣長吳志揚、前市長也是現任海基會董事長鄭文燦及地方社團等千名人士到場拈香致哀，場面備極哀榮。

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