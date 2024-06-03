竊賊逆向衝撞害2警受傷！連撞5汽機車開不動...棄車落跑被壓制

記者楊熾興／桃園報導

陳姓男子竊取自小客車被警網發現後加速逃逸，過程中任意變換車道還逆向，並直接衝撞巡邏車造成車輛毀損，警員陳俊錋、張巧君因安全氣囊爆裂受傷，逃逸過程也造成4部自小客車及1部重機車損壞，最後陳嫌因為車子無法行駛而棄車逃逸，但仍不敵優勢警力被當場逮捕，全案訊後依妨害公務案及竊盜罪嫌移送檢察署偵辦。

▲陳男竊取汽車失風，逃逸時逆向撞警車。（圖／平鎮警分局提供）

▲並直衝警車造成2名員警受傷。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局2日14時許接獲民眾報稱汽車遭竊，警方獲報後立即派遣2部警車前往追捕，員警在楊梅區萬大路發現該部失竊銀色自小客車，陳姓男子（45歲）見警追緝，竟踩足油門加速逃逸，逃逸過程不但任意變換車道還逆向，更衝撞警車，造成警車損壞，警員陳俊錋、張巧君因安全氣囊爆開，造成陳員右側前臂挫擦傷、張員頭部外傷合併腦震盪，所幸送醫後並無大礙。

▲▼陳嫌撞擊多部車輛後卡住，棄車逃逸後為優勢警力逮捕。（圖／平鎮警分局提供）

這起警匪追逐造成4部自小客車及1部重機車損壞，陳嫌因為車子因卡住無法行駛而棄車逃逸，不敵優勢警力包圍被當場逮捕，全案訊後依妨害公務案及竊盜罪嫌移送檢察署偵辦。另交通事故部分，已由楊梅交通分隊於現場測繪、拍照並轉介調解。