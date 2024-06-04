「錢在手機裡啊！」　陸小學老師：班上一半的學生沒看過紙鈔

▲馬老師正在教學生們認識紙幣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名小學老師馬欣怡日前在教班上一年級學生，認識人民幣時，發現班上孩子有一半以上都沒看過1元紙幣。甚至有家長反映，外出購物錢不夠時，女兒竟問她，「錢不就在手機裡嗎？刷一刷就又有了！」

據《福建日報》報導，5月28日，武漢市第一初級中學學苑校區小學部，一年級數學老師馬欣怡正在上《認識人民幣》一課。她請同學們說說用人民幣湊出「3元6角」的組合方式。有學生回答，「先給一張3元，再給一張6角。」

馬欣怡表示，「一年級小學生不知道人民幣沒有3元、6角的面額，讓我覺得奇怪。」課堂上，她拿出各種面額的人民幣，一張張地問學生是否看過。全班40名學生，大部分見過100元、50元紙幣，一半學生能認出10元、20元紙幣，從沒見過1元紙幣的佔一半以上。

▲馬老師讓學生們辨認紙幣。（圖／翻攝自微博）

一名家長反映，兒子正在讀一年級，她問兒子，「假如你有兩張20元紙幣，你怎麼去商店買一個30元的東西？」兒子說，「可以先給老闆一張20元，再把另一張20元撕一半，湊個30元。」

孩子的回答讓她意識到，孩子不光不認識錢，也不知道錢怎麼用，不理解「換錢」、「找錢」這些概念。她表示，除了過年，會見到100元紙幣，平時家中確實找不出任何一張紙幣。

另一名家長也反映，女兒快上小學時迷上了「抽盲盒」。某次女兒想一口氣買100個盲盒，她跟女兒說，「不能一下就買100個，那樣媽媽的錢就花沒了。」女兒卻覺得很奇怪，「錢怎麼會『花沒』呢？錢不就在手機裡嗎？刷一刷就又有了！」

▲馬老師認為，《認識人民幣》是一堂重要的課程。（圖／翻攝自微博）

數學老師呂琳表示，今年一年級的孩子多出生於2016、2017年，「他們在生活中，錢確實見得少。不只越來越多孩子不認識錢，也越來越多孩子看不懂時鐘。數學課也有專門的課，教孩子認識時鐘，但是，還是有孩子不認識，譬如說10:50，就看成9:50，原因是生活中很少接觸。」

不過，有小學老師表示，「越來越多孩子不認識錢，並不是學校沒有教，這其中有很多原因，首先，本來低年級的孩子，就很少接觸人民幣，如果有接觸，一般也是1元、5元等小面額。其次，是社會環境的影響。以前的孩子大了，需要交易時，就會在實踐中認識錢了，但是，現在都是電子交易，孩子用智慧手錶支付。」

也有的老師認為，「不要說孩子，大人也很少用紙幣了，100元放在錢包裡，可能幾個月都用不著。」

報導指出，2010年前後，行動支付開始迅速在大陸普及。根據中國人民銀行統計，截至2023年底，大陸國內的行動支付普及率已達86%。