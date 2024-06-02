北藝大校長澄清：辦公室沒有花大錢　唯一名牌只有大同冰箱

▲北藝大校長陳愷璜開箱「超豪華校長室」，大批學生留言反諷。（圖／翻攝VERSE IG）

記者楊惠琪／台北報導

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪時公開「超豪華校長室」，引發學生反彈，紛紛留言反諷報修學生宿舍漏水等問題。陳愷璜今（2日）親自出面澄清，強調沒有花大錢整修，外界點名的名牌沙發和椅子只是平價的塑膠皮，唯一的名牌只有大同電冰箱，希望外界別再以訛傳訛。

陳愷璜表示，因為學校校務發展增加至兩位副校長，自己把原本校長室讓出來，另外把既有的闈場改建成校長室，而且是逐年改建，並非一次到位，而且搬到新的校長室已經有7年的時間，不知道為什麼現在會傳出豪華辦公室的謠言，必須公開向全校師生說明。

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針對外界質疑整修費用過高，陳愷璜澄清，並沒有花大錢整修，整修過程除了校長室外，也同步整修閣樓的男女廁所，且公立大學相關經費都經過一定程序且符合法律規範，「不太容易有奇奇怪怪的事情。」

陳愷璜還說，校長辦公室並非他一人使用，每周行政主管協調會議也在校長室舉行，也會借給研究生開辦文學論壇，接待過外交部外賓，甚至是貝里斯總督，還有每個月校內的專任老師生日會等。至於外界議論的巨大書架，同時也陳列的校內師生的論文與著作，也是呈現學校的藝術量能。

針對外界點名辦公室內有名牌沙發椅子和昂貴藝術品，陳愷璜也澄清，椅子只是塑膠皮的椅子，就跟一般電腦椅一樣，大概只有幾千元，至於沙發也是7年前向一般傢俱公司購買，印象中是幾萬元，「唯一的名牌大概只有大同電冰箱」，而昂貴藝術作品其實是校內師生的藝術創作品，網路說法都是以訛傳訛。

至於學生在媒體報導下留言報修學生宿舍與設備，陳愷璜說，學校每年都在有限的經費下，逐年逐步整修老舊校舍，學生希望一次性全部更新，的確有困難，但這幾年已經整修了學生餐廳、女生宿舍也有了新電梯，每年都斥資近億元，以學校規模來看，幾乎是不可能的事情。但他也坦言，學生不瞭解，學校就必須向學生清楚說明，會再努力加強與學生溝通。