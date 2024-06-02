　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北藝大校長澄清：辦公室沒有花大錢　唯一名牌只有大同冰箱

▲▼北藝大校長開箱「超豪華校長室」　學生留言百則報修超反諷。（圖／翻攝VERSE IG）

▲北藝大校長陳愷璜開箱「超豪華校長室」，大批學生留言反諷。（圖／翻攝VERSE IG）

記者楊惠琪／台北報導

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前接受媒體採訪時公開「超豪華校長室」，引發學生反彈，紛紛留言反諷報修學生宿舍漏水等問題。陳愷璜今（2日）親自出面澄清，強調沒有花大錢整修，外界點名的名牌沙發和椅子只是平價的塑膠皮，唯一的名牌只有大同電冰箱，希望外界別再以訛傳訛。

陳愷璜表示，因為學校校務發展增加至兩位副校長，自己把原本校長室讓出來，另外把既有的闈場改建成校長室，而且是逐年改建，並非一次到位，而且搬到新的校長室已經有7年的時間，不知道為什麼現在會傳出豪華辦公室的謠言，必須公開向全校師生說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界質疑整修費用過高，陳愷璜澄清，並沒有花大錢整修，整修過程除了校長室外，也同步整修閣樓的男女廁所，且公立大學相關經費都經過一定程序且符合法律規範，「不太容易有奇奇怪怪的事情。」

陳愷璜還說，校長辦公室並非他一人使用，每周行政主管協調會議也在校長室舉行，也會借給研究生開辦文學論壇，接待過外交部外賓，甚至是貝里斯總督，還有每個月校內的專任老師生日會等。至於外界議論的巨大書架，同時也陳列的校內師生的論文與著作，也是呈現學校的藝術量能。

針對外界點名辦公室內有名牌沙發椅子和昂貴藝術品，陳愷璜也澄清，椅子只是塑膠皮的椅子，就跟一般電腦椅一樣，大概只有幾千元，至於沙發也是7年前向一般傢俱公司購買，印象中是幾萬元，「唯一的名牌大概只有大同電冰箱」，而昂貴藝術作品其實是校內師生的藝術創作品，網路說法都是以訛傳訛。

至於學生在媒體報導下留言報修學生宿舍與設備，陳愷璜說，學校每年都在有限的經費下，逐年逐步整修老舊校舍，學生希望一次性全部更新，的確有困難，但這幾年已經整修了學生餐廳、女生宿舍也有了新電梯，每年都斥資近億元，以學校規模來看，幾乎是不可能的事情。但他也坦言，學生不瞭解，學校就必須向學生清楚說明，會再努力加強與學生溝通。

ET快訊
曾燒3千萬赴美救孫安佐「狄鶯孫鵬多有錢？」　網細數：用億計算
影／龍象大戰到一半大巨蛋「天花板又漏水」　球迷傻眼
北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球
明天雨彈往南跑北部轉涼　「這3天」下最多全台有雨
快訊／陳零九捲毒品風波！IG無奈還原過程：誰叫自己賤呢
孫安佐風波！他問「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北藝大校長澄清：辦公室沒有花大錢　唯一名牌只有大同冰箱

明天雨彈往南跑北部轉涼　「這3天」下最多全台有雨

黑冠麻鷺一家挺過風雨　台南水道博物館即時連線報平安

快訊／雷雨區往南移！最新警戒區出爐

國際釣蝦競技賽登場！台、港、星28支隊伍PK　爭獎金12萬元

快訊／大雷雨續炸2縣市　持續1小時

快訊／雨彈升級！19縣市豪大雨特報　下到入夜

快訊／午後雷雨彈狂炸！大雷雨轟5地　防淹水

尿得更乾淨！醫揭「男性坐著尿尿4好處」　夫妻感情更甜蜜

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票怕爆+1：很多不敢坐

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

北藝大校長澄清：辦公室沒有花大錢　唯一名牌只有大同冰箱

明天雨彈往南跑北部轉涼　「這3天」下最多全台有雨

黑冠麻鷺一家挺過風雨　台南水道博物館即時連線報平安

快訊／雷雨區往南移！最新警戒區出爐

國際釣蝦競技賽登場！台、港、星28支隊伍PK　爭獎金12萬元

快訊／大雷雨續炸2縣市　持續1小時

快訊／雨彈升級！19縣市豪大雨特報　下到入夜

快訊／午後雷雨彈狂炸！大雷雨轟5地　防淹水

尿得更乾淨！醫揭「男性坐著尿尿4好處」　夫妻感情更甜蜜

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票怕爆+1：很多不敢坐

柴柴聽到飼主問「該去室內遛狗？」　臉上冒出賊笑嘴角藏不住

北藝大校長澄清：辦公室沒有花大錢　唯一名牌只有大同冰箱

西裝男單手騎機車盤腳打坐　網驚：修煉心法...警方回應了

隔空勸告柯文哲　柯建銘預言「只有黃國昌殺你」

美房屋銷售銳減7.7％　創疫情以來成交最慢紀錄

中國防長對台恫嚇　總統府：缺乏自信與台灣政府對話

影／到大巨蛋躲雨也沒用！龍象大戰到一半　「天花板又漏水」民眾傻眼

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

千名粉絲驚喜慶生！日本歌姬yanaginagi用中文對話感動：謝謝台灣

世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

生活熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

猛烈梅雨鋒面要來了！明2地有劇烈豪雨　下周三再變天

AI都取代不了！　這科系一畢業「半導體業搶著要」

快訊／對流雨彈夜襲！6縣市大雨特報

表弟妻見嬰兒房超羨慕　嬤求借坐月子

最猛鋒面來了　今「全台下最大」地區曝

快訊／大雷雨來了！　3縣市警戒

4所私校7月退場！523名學生已分發　明道6月底完成安置

開衩旗袍挑戰16蹲！正妹天團蹲遍金門爆紅

更多熱門

相關新聞

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

小6生遭鐵捲門夾身亡　校長慟：畢業證書都做好了

台東市12歲楊姓男孩即將就讀國中，今天上午卻意外遭鐵捲門夾住，送醫不治。學校老師聽聞相當不捨，校長毛慧莉難過地說：「畢業證書都做好了」。

搭捷運見「乘客把腳伸直」　兩派戰翻了

搭捷運見「乘客把腳伸直」　兩派戰翻了

北藝大「豪華校長室」挨轟！校方認「溝通不足」：建議都虛心接受

北藝大「豪華校長室」挨轟！校方認「溝通不足」：建議都虛心接受

新人沒事做「同事卻很忙」　過來人曝小祕密

新人沒事做「同事卻很忙」　過來人曝小祕密

會考成績下周公布 　北市高中職線上博覽會提供志願選填指南

會考成績下周公布 　北市高中職線上博覽會提供志願選填指南

關鍵字：

教育學生陳愷璜台北藝術大學辦公室

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面