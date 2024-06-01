搭捷運見「乘客把腳伸直」　她搖頭：沒被罵過？兩派戰翻了

▲中間的乘客將腳伸得比較直。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「現在小孩沒被罵過不能這樣坐嗎？」一名女網友發文表示，搭捷運時總能看見「人的百態」，像是有人就會坐沒坐相。她也附上一張圖片，直言「這不是你家！」不少網友看到照片後，也紛紛討論道，「前面很空，不覺得不妥啊」、「我會不小心踩他或踢他」。

女網友在臉書社團「爆廢公社」上發文表示，搭捷運時，總能看見「人的百態」，像有些人就坐沒坐相。從她貼出的照片可見，穿著牛仔褲的乘客將腳伸得比較直一些，相較兩側的另兩名乘客，占用的範圍也比較大一點。

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對此，原PO就直言，每當她看到這樣的坐姿，就「很懷疑現在小孩沒被罵過不能這樣坐嗎？」她也在文末強調，「這不是你家！」

照片曝光後，有網友表示，「我有被這樣人不多伸長腿的情形拌過」、「我比較不能接受腳開很開的那種，坐旁邊很不舒服」、「這樣的人確實真的很討厭，沒有在意別人的感受」、「自私自利的人，完全不顧其他用路人的安危，教育真是失敗」、「這真的蠻討厭的」。

不過也有網友認為，「每個人的家教不同，不用強加在別人身上」、「法律有規定嗎？沒有的話為啥要道德綁架」、「以前沒人教你，嚴以律己，寬以待人嗎？這樣惡意的解讀別人的行為到底想彰顯什麼」。

還有網友則覺得要看情況，「不影響別人就好啊」、「一切看狀況，車廂很空，不影響他人，就放寬一點，車廂很擠，影響他人，就幹大聲一點，教養是律己用的，不要拿來要求別人」、「說真的，如果沒人經過或者前面沒人，我覺得不要影響到其他人就好」、「如果他有隨時注意有無人通過而縮腳，那還好，沒有的話就不OK」。