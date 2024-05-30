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講話太大聲！基隆國小童被罰寫千遍　勾起謝國樑痛苦回憶

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

民進黨基隆市議員曾怡芳29日質詢時指出，接獲某國小家長反映，小朋友犯錯就會被老師罰寫數百次，罰寫內容「我會用腦思考用智慧判斷事情該不該做」、「按時完成回家作業是盡責的表現」。對此，基隆市教育處代理處長楊桂杰指出，以罰寫非常多遍的方式懲罰，不僅造成學生身心上不當的反應，也影響到作息，可能是有欠考慮的，會再跟學校溝通。

▲▼基隆罰寫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆國小生被罰寫數百遍，教育處介入處理。（圖／記者郭世賢翻攝）

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曾怡芳表示，現在都是愛的教育，對於體罰或是罰寫這件事情，在現在的教育體制是很少出現的問題，經過學生家長反映，在了解過後這對小朋友身心理已經受到傷害，讓小朋友對於上課及老師都感到抗拒，在罰寫時專心度也是不夠，當罰寫4、500遍，甚至到1000遍，大腦都是處於放空的狀態，只是手在動，對於錯誤認知毫無意義，建議未來可以用自白書的方式，讓小朋友思考問題在哪裡，老師也可以引導小朋友問題的前因後果，來糾正問題所在，這樣家長對小朋友的教育方式更正確引導。

▲▼基隆罰寫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲曾怡芳說，該老師教學方式就是這樣，已經好幾年時間都是用這樣的模式 。（圖／記者郭世賢翻攝）

曾怡芳指出，被罰寫的原因有很多種，可能上課不專心，上課跟同學講話太大聲，不然就是作業遲交，但這對老師跟家長都是一種考驗，因為要用智慧去對小朋友進行引導，讓小朋友把該做的事情完成。罰寫這件事情家長看在心裡也是不捨，也會覺得是沒有意義的，寫到最後只有手在動，沒有吸收到大腦或是想法裡面，等於所有的人都在浪費時間，也相信老師不是都去看小朋友字有沒有寫對。

▲▼基隆罰寫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼罰寫內容。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆罰寫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

曾怡芳說，該老師教學方式就是這樣，已經好幾年時間都是用這樣的模式，但是以前這樣的方式小朋友可以接受，但是現在時代越來越進步，對於體罰這件事或是罰寫，意識也比較高漲，所以可能也是讓教育處跟學校溝通，未來小朋友犯錯，可以用什麼方式來引導。

▲▼基隆罰寫 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲教育處代理處長楊桂杰表示，會再跟學校進行宣導溝通。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市長謝國樑回應，「這是我成長到大不可抹滅的傷害」，並說不記得被罰寫什麼內容，但是老師給的罰寫次數是一般孩子不可能達成，老師也知道達不到，但達不成，老師就會有另一種論述跟裁罰，因此認為罰寫一定要合理、可行。

楊桂杰則表示，學校老師在進行輔導管教時，都必須注重手段跟目的之間的平衡，以罰寫非常多遍的方式造成學生身心上不當的反應，也影響到作息，可能是有欠考慮的，會再跟學校宣導溝通。

學校教務主任說明，希望小朋友在學校得到最好的教育跟管教方式，這部分正要通知，目前也在了解當中，了解老師是因為什麼狀況要做這樣的處置，當然是不恰當的處置，會引導老師用適合學生生理心理的方式處理，後續將進行相關通報跟依照規定的處理方式。

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