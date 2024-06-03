遛狗不繫繩衝馬路！　新北騎士來不及閃重傷

▲疏縱寵物在道路奔走妨害交通，引發肇事。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市五股區日前有民眾所飼養的犬隻，未妥善繫好牽繩而暴衝穿越馬路，一名剛好路過的機車騎士閃避不及、撞上該犬隻而車禍受重傷，犬隻飼主可能因此需負擔刑民事責任。

新北市交通事件裁決處表示，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上、600元以下罰鍰。飼主在道路範圍內如果沒有約束好寵物，讓寵物在道路上任意奔跑造成交通事故，警察機關可直接取締告發飼主，衍生民事賠償責任也必須由飼主負擔；受害者若得不到飼主合理賠償，還可以對飼主提告過失傷害罪，千萬不要以為只是寵物亂跑而認為事不關已、置之不理。

裁決處並指出，除了道路範圍適用交通法規外，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以控管寵物行動，在非道路範圍的公共場所，飼主還是有看顧好寵物的責任，違者新北市動物保護防疫處可處新台幣3,000元至1萬5,000元罰鍰，並得按次處罰。

裁決處長李忠台表示，據統計新北市112年因疏縱寵物於道路奔走，妨害交通造成行車事故而提出肇事鑑定共有8件，其中1件更造成機車騎士死亡，而今年截至目前，則有4件疏縱寵物造成行車事故，民眾帶寵物出門時，務必妥善繫好牽繩，或以其他適當方式約束看顧，避免貓、犬等寵物在道路上任意奔跑肇事，確保寵物及用路人安全。