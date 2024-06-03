　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遛狗不繫繩衝馬路！　新北騎士來不及閃重傷

▲▼疏縱寵物在道路奔走妨害交通，引發肇事。（圖／新北市政府提供）

▲疏縱寵物在道路奔走妨害交通，引發肇事。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市五股區日前有民眾所飼養的犬隻，未妥善繫好牽繩而暴衝穿越馬路，一名剛好路過的機車騎士閃避不及、撞上該犬隻而車禍受重傷，犬隻飼主可能因此需負擔刑民事責任。

▲▼疏縱寵物在道路奔走妨害交通，引發肇事。（圖／新北市政府提供）

新北市交通事件裁決處表示，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，處所有人或行為人新臺幣300元以上、600元以下罰鍰。飼主在道路範圍內如果沒有約束好寵物，讓寵物在道路上任意奔跑造成交通事故，警察機關可直接取締告發飼主，衍生民事賠償責任也必須由飼主負擔；受害者若得不到飼主合理賠償，還可以對飼主提告過失傷害罪，千萬不要以為只是寵物亂跑而認為事不關已、置之不理。

裁決處並指出，除了道路範圍適用交通法規外，飼主攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應依寵物之體型及種類，使用鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，以控管寵物行動，在非道路範圍的公共場所，飼主還是有看顧好寵物的責任，違者新北市動物保護防疫處可處新台幣3,000元至1萬5,000元罰鍰，並得按次處罰。

裁決處長李忠台表示，據統計新北市112年因疏縱寵物於道路奔走，妨害交通造成行車事故而提出肇事鑑定共有8件，其中1件更造成機車騎士死亡，而今年截至目前，則有4件疏縱寵物造成行車事故，民眾帶寵物出門時，務必妥善繫好牽繩，或以其他適當方式約束看顧，避免貓、犬等寵物在道路上任意奔跑肇事，確保寵物及用路人安全。

ET快訊
陸31歲女當街遭狂刺亡！「全身放血」畫面瘋傳
趁女友午睡塗「高潮液」硬上！　她崩潰驚醒
阿弟窮到戶頭僅3元　Mei借錢遭酸「挑到演藝圈這麼窮的」
天道盟發起人吳桐潭今移靈基隆　破億車隊護送
「高科技乖乖」也在COMPUTEX　網：重要合作供應商
台女優進日本超商脫了！19秒片瘋傳　網鷹眼揪1疑點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遛狗不繫繩衝馬路！　新北騎士來不及閃重傷

街頭見女大生驚為天人！他尾隨到宿舍猛敲門　衝動男下場曝

女子墜新北城林橋！騎士目睹急報案　警消2小時尋獲已死亡

手賤畫面曝！彰化獨角仙遭凌虐　犄角被「套繩打死結」引公憤

台中梧棲大樓火警　無人住3樓竄濃煙！消防迅速撲滅

老公不爭氣還搞外遇！人妻衝公婆家發傳單怒嗆：什麼樣的媽媽

疑不爽被開單！宜蘭男放火燒派出所「6車燒毀」　深夜遭收押

睡沙發遭分手男友侵犯　她腳踹推開逃離喊噁心...色男下場曝

快訊／蘇花改大貨車撞緩撞車釀1傷　東澳-蘇澳緊急封閉排除中

盛竹如收20萬拍im.B廣告遭控詐騙共犯　被求償189萬判免賠

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

遛狗不繫繩衝馬路！　新北騎士來不及閃重傷

街頭見女大生驚為天人！他尾隨到宿舍猛敲門　衝動男下場曝

女子墜新北城林橋！騎士目睹急報案　警消2小時尋獲已死亡

手賤畫面曝！彰化獨角仙遭凌虐　犄角被「套繩打死結」引公憤

台中梧棲大樓火警　無人住3樓竄濃煙！消防迅速撲滅

老公不爭氣還搞外遇！人妻衝公婆家發傳單怒嗆：什麼樣的媽媽

疑不爽被開單！宜蘭男放火燒派出所「6車燒毀」　深夜遭收押

睡沙發遭分手男友侵犯　她腳踹推開逃離喊噁心...色男下場曝

快訊／蘇花改大貨車撞緩撞車釀1傷　東澳-蘇澳緊急封閉排除中

盛竹如收20萬拍im.B廣告遭控詐騙共犯　被求償189萬判免賠

「胖」若兩人！呂珍九腫一圈男神慘變路人　粉崩潰：哪位大叔

前T-ara雅凜驚爆「她才是虐童真兇」　法院下令：母女不准接近小孩

婦結帳嗆「26歲還在站收銀」　他回1句狠打臉：我是老闆

延禧攻略2.0！「復仇女王」吳謹言睽違2年再演古裝劇

賴清德曾嗆廢考監院　蔡育輝、林燕祝：請趕快兌現

出國玩注意！3種常見消暑小物托運規定　手持電扇用1電池禁攜帶

16歲少女回家被硬上！母逼她「挺孕肚嫁性侵犯」　遭家暴12年淚崩

遛狗不繫繩衝馬路！　新北騎士來不及閃重傷

豐沛雨水讓雲林湖山水庫進帳800萬噸　可供民生40天用量

台灣想衝AI產業　名醫嘆「1困難」恐卡關：捫心自問夠嗎

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

社會熱門新聞

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

求救畫面曝！義麵店突氣爆3人「淒厲慘叫」

派出所遭縱火　宜蘭男深夜裁定收押

台北男扒光衣服想硬上前妻　「軟軟進不去」下場慘爆

台南騎士雨夜撞行人！男噴飛墜水溝不治

畫面曝光！乩身走陣突癱軟臉著地猝死

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

獨／戰堂吳亦凡又出事　家中被搜出大麻

即／北市南陽街義大利麵店火警！3員工燙傷送醫

寶林4死！負責人在台資產曝　受害者怒：還沒假扣押

趁女友午睡「強塗高潮液」硬上　渣男下場曝

教召前突發燒　後備役男無故未報到下場慘了

更多熱門

相關新聞

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

新北捷運三鶯線持續朝2025年完工邁進，計畫進度截至今年4月底達74.76%，除了串聯新北土城、三峽、鶯歌三個行政區，並藉由三鶯線及三鶯線延伸桃園八德段，串接桃園綠線與板南線，建立新北、桃園間新的捷運路網，實現「南接桃園」願景。其中，三鶯線國華站周邊有眾多住宅區人口，捷運共站公園廊帶，闢建6620平方公尺的國華公園，是新北首座由捷運局建造的共融特色公園，於今（2日）正式開放使用。

響應2024世界自行車日　來新北河濱公園齊歡慶

響應2024世界自行車日　來新北河濱公園齊歡慶

神農大帝聖誕　三重先嗇宮打造米其林御宴祝壽

神農大帝聖誕　三重先嗇宮打造米其林御宴祝壽

神農大帝聖誕千秋　侯友宜赴土城五穀先帝廟參拜

神農大帝聖誕千秋　侯友宜赴土城五穀先帝廟參拜

新北休旅車撞分隔島側翻　2人送醫

新北休旅車撞分隔島側翻　2人送醫

關鍵字：

繫繩新北五股

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面