神農大帝聖誕　三重先嗇宮打造米其林宮廷御宴祝壽

▲新北市副市長陳純敬在儀式中，向神農大帝進上「福祿壽宴」，祈求庇佑新北市民健康平安。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

農曆4月26日為神農大帝聖誕千秋，三重先嗇宮今（2日）依循古禮舉行隆重的三獻禮大典，並邀請米其林等級的五大總舖師進行6回合的「神農祀酒御宴」，搭配宮廷舞、詩人吟唱、南管演出等，為神農大帝祝壽。新北市副市長陳純敬今代表市長前往參加御宴，並在儀式中，向神農大帝進上「福祿壽宴」，祈求庇佑新北市民健康平安。

李乾龍表示，今年係慶祝建宮270週年慶，「神農文化祭」特別邀請聞名全國、米其林等級的五大總鋪師將齊聚一堂，進行6回合的「神農祀酒御宴」，同時恭迎全台30家宮廟主神為御宴主賓，並有31位詩人創作詠讚神農詩與聯作品集進行吟唱，搭配宮廷舞表演及南管演出。

▲神農祀酒御宴由全台知名的五位總舖師特地為神明打造米其林宮廷御宴，每道菜皆展現總鋪師精湛的刀工廚藝。

特別的是，神農祀酒御宴由全台知名的五位總舖師特地為神明打造米其林宮廷御宴，每道菜皆展現總鋪師精湛的刀工廚藝，並具有不同的吉祥意涵。其如象徵五福臨門的五福拼盤；由鮑魚、香菇、馬鈴薯做成壽龜；展現總鋪師神級刀工的松鶴延年；由鱸鰻、番茄、油條做成類似太極的富貴滿堂。而禮賓人員也配合祀宴程序，依序進奉高粱酒、山西汾酒、清酒等酒儀。

民政局表示，神農文化祭源自於早期聞名的「三重埔大拜拜」，先嗇宮將傳統拜拜習俗轉型為富含文化底蘊的新面貌，藉由神農文化祭活動，有效推廣宗教文化藝術。此外，今年先嗇宮更首度結合科技加入300架無人機編隊，配合絢麗煙火、精緻燈光和炫目的雷射特效，運用人力與科技的結合展演「敘神農」，今日晚間七點為最後一次演出，民眾千萬別錯過這難得的視覺饗宴。