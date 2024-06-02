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響應2024世界自行車日　來新北河濱公園齊歡慶

▲響應2024世界自行車日。（圖／新北市高灘處提供）

▲親子共遊騎乘，歡樂度過時光。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

聯合國2018年宣布6月3日為「世界自行車日 World Bicycle Day」為響應世界自行車日及鼓勵大家多多從事戶外運動，新北市政府高灘處與財團法人自行車新文化基金會共同於新北市河濱14個自行車租借站辦理騎乘優惠，並於華江自行車教育園區合作規劃增設3處自行車練習場邀您共襄盛舉。

▲響應2024世界自行車日。（圖／新北市高灘處提供）

新北市高灘處表示，新北河濱公園目前共有總長210公里自行車道，可串連北北基桃，在6月3日當天只要到新北市河濱任一自行車租借站，使用FunBike Maji APP租車及電子支付，當天歸還不限還車站所（也可甲借乙還）、不限騎乘時間，將與新北河濱租借站合照上傳到個人社群網站（FB、IG等）並標註 #603世界自行車日 或 #June3WorldBicycleDay ，騎訪站所越多，享有的優惠越高，拜訪1個租借站享9折、3個租借站享7折、5個租借站（含）以上更可享有5折優惠。

高灘處長張修銘表示，為鼓勵大家騎乘自行車，高灘處與財團法人自行車新文化基金會於華江自行車教育園區合作規劃增設3處自行車練習場，近期已完工，練習場以模擬機車駕照路考模式，設計直行慢行、繞8字形、穿樁、震動路面、兩段式左轉、窄橋等不同關卡，除練習騎乘技巧，也為自行車騎乘練習增加趣味性，歡迎市民朋友、親子同行來挑戰測試個人騎乘技巧。

▲響應2024世界自行車日。（圖／新北市高灘處提供）

▲響應2024世界自行車日。（圖／新北市高灘處提供）

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