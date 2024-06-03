一接詐騙電話「秒洩2資訊」　專家警告：千萬別回嘴亂罵

▲專家警告，千萬別接詐騙電話。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

全球詐騙犯罪猖獗，專家警告，一旦接起詐騙電話，就會立刻透露2項資訊。首先，這是一支有效的電話號碼；其次，號碼使用者會接電話。萬一誤接，最好的方法就是立刻掛斷，任何回應都可能洩漏更多個資，而且千萬不要浪費時間咒罵對方。

企業營運分析師沃格爾（Charlotte Vogel）在問答網站Quora警告，千萬不要透過任何形式，與詐騙集團打交道，以免不慎洩漏更多個資，進而暴露在更高風險中。一旦與詐騙集團展開交流，對方就能立刻確認2項資訊，「（他們）撥通了一個還在使用的電話號碼，而且你會接電話。」

▲詐騙集團可以透過各種方式，逐步拼湊受害者的全貌。（示意圖／CFP）



沃格爾說，最好方法就是直接掛斷，而非試圖咒罵或說教。她舉例，「不要在上班時打給我」、「我會抓到你的，我是個律師」、「你怎麼敢？我爸是警察欸」，「想想你剛才說的話。是的，都是更多關於你的資訊。」

沃格爾也指出，詐騙集團能夠透過對話、駭客、社群媒體等方式，在數據庫裡逐步拼湊受害者資訊，儲存、整理之後轉手高價賣出，「請記住，身分盜竊不僅僅是從你身上騙一次錢，或者偷走退稅支票，這是一個完整的產業。」

更何況，這些人根本不會被咒罵激怒，「這些人都不是好人。你的威脅、髒話、斥責？他們很可能只聽過更糟糕的。你一點都沒有嚇到他們，別浪費時間了。」