無良神棍淫邪三修！他參加53次被騙百萬　女友慘變「蕩婦女神」

▲吳姓命理師誆騙客戶能靠「雙修」改運，詐財性侵遭判刑６年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

新竹1名吳姓命理師，對外聲稱能提供改運、化劫服務，吸引不少男女前往諮詢，他要前來求助的客戶與女友「雙修」，他則在一旁拍下性交過程，有時甚至會加入「三修」，且每次收取6千至9千元的雙修費；1名男子阿傑(化名)前後竟參加了53次，還被吳男誆騙購買共37萬2千元的佛牌，最終因經濟不堪負荷，向友人求助才驚覺連自己的女友也受害，憤而提告。新竹地院審理後，依詐欺、強制性交等罪，判應執行徒刑6年。

判決指出，吳男在新竹縣新豐鄉經營吳老師命理工作室，對外表示能提供紫微斗數、命理、造運、轉運等服務，招攬感情受創、際遇不順等希望以命理改運的民眾前來諮詢求助，沒想到吳男口中的轉運方法竟是要客戶與女友「雙修」，他則在旁錄下2人性愛影片，結束後每次向男客收取7千至8千元不等的雙修費，吳男扣除其中3千元後，再將剩餘金額轉交給女友。

男子阿傑（化名）因事業不順找上吳男求助，2017年吳男在工作室舉辦「洩砂酒會」，他先以畫符紙燒化，將符水參在酒中讓阿傑喝下，再引誘阿傑和女友進行「雙修」，並拍下2人性愛影片，他和女友分別向阿傑收取3千元、6千元雙修費；之後阿傑又介紹好友阿文加入，結果雙修竟變成「三修」，總計吳男共舉辦53次雙修酒會，其中阿傑參與53次，阿文參加40次，吳男先後從3名男客獲取不法獲利32萬7千元。

沒想到2021年，阿傑和女友曉萱(化名)因故分手，曉萱因而陷入低潮向吳男求助，吳男稱要透過「洩砂」、「雙修」才能挽回感情，傳訊告訴曉萱「把自己蛻變成淫娃蕩婦女神級的美魔女，能量滿滿，財富滿滿讚哦！」並一再要求曉萱傳送裸照，「可翻過來拍臀部」、「這臀部穿丁字褲讚喔！」、「第一步跨出了」，甚至還播放女友與自己及男客的雙修影片給曉萱看，慫恿她與自己雙修，最終曉萱在喝下符水後與吳男發生1次性關係。

阿傑表示，一開始他找吳男算命，因對方算的蠻準的逐漸取得他的信任，之後吳男說他會死於非命，阿傑擔心自己及親友會遭遇厄運，前前後後和吳男購買了100多萬元的佛牌及風水用具，但後來阿傑付不出錢，吳男竟要他簽下2張本票，面額各為96萬7100元、93萬1100元，再以分期付款方式購買。

事後阿傑上蝦皮查看，竟發現一模一樣的佛牌賣不到1萬元，但是吳男卻翻倍賣他8萬元，這才驚覺上當受騙，阿傑與友人商討後，女友曉萱才坦承被吳男慫恿「雙修」，2人才知受害，憤而報警提告。

法官審酌吳男為圖私利假借宗教為由，容留成年男、女為性交行為而牟利，並利用曉萱亟欲改變運勢、挽回感情的急切心理，而為強制性交行為，致使曉萱身心受創，還將被害人性交過程播放給他人觀覽，侵害他人隱私甚鉅，依圖利容留性交、詐欺、強制性交等罪，判吳男應執行有期徒刑6年，並沒收犯罪所得69萬餘元。全案仍可上訴。