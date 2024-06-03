　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

無良神棍淫邪三修！他參加53次被騙百萬　女友慘變「蕩婦女神」

▲在台北市某學院擔任講師的陳姓男子遭指控，假借宗教神力之說，迷惑女子需接受20次性交治病，法官審理後認為無積極證據，諭知無罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲吳姓命理師誆騙客戶能靠「雙修」改運，詐財性侵遭判刑６年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳凱力、吳佩蓁／新竹報導

新竹1名吳姓命理師，對外聲稱能提供改運、化劫服務，吸引不少男女前往諮詢，他要前來求助的客戶與女友「雙修」，他則在一旁拍下性交過程，有時甚至會加入「三修」，且每次收取6千至9千元的雙修費；1名男子阿傑(化名)前後竟參加了53次，還被吳男誆騙購買共37萬2千元的佛牌，最終因經濟不堪負荷，向友人求助才驚覺連自己的女友也受害，憤而提告。新竹地院審理後，依詐欺、強制性交等罪，判應執行徒刑6年。

判決指出，吳男在新竹縣新豐鄉經營吳老師命理工作室，對外表示能提供紫微斗數、命理、造運、轉運等服務，招攬感情受創、際遇不順等希望以命理改運的民眾前來諮詢求助，沒想到吳男口中的轉運方法竟是要客戶與女友「雙修」，他則在旁錄下2人性愛影片，結束後每次向男客收取7千至8千元不等的雙修費，吳男扣除其中3千元後，再將剩餘金額轉交給女友。

男子阿傑（化名）因事業不順找上吳男求助，2017年吳男在工作室舉辦「洩砂酒會」，他先以畫符紙燒化，將符水參在酒中讓阿傑喝下，再引誘阿傑和女友進行「雙修」，並拍下2人性愛影片，他和女友分別向阿傑收取3千元、6千元雙修費；之後阿傑又介紹好友阿文加入，結果雙修竟變成「三修」，總計吳男共舉辦53次雙修酒會，其中阿傑參與53次，阿文參加40次，吳男先後從3名男客獲取不法獲利32萬7千元。

沒想到2021年，阿傑和女友曉萱(化名)因故分手，曉萱因而陷入低潮向吳男求助，吳男稱要透過「洩砂」、「雙修」才能挽回感情，傳訊告訴曉萱「把自己蛻變成淫娃蕩婦女神級的美魔女，能量滿滿，財富滿滿讚哦！」並一再要求曉萱傳送裸照，「可翻過來拍臀部」、「這臀部穿丁字褲讚喔！」、「第一步跨出了」，甚至還播放女友與自己及男客的雙修影片給曉萱看，慫恿她與自己雙修，最終曉萱在喝下符水後與吳男發生1次性關係。

阿傑表示，一開始他找吳男算命，因對方算的蠻準的逐漸取得他的信任，之後吳男說他會死於非命，阿傑擔心自己及親友會遭遇厄運，前前後後和吳男購買了100多萬元的佛牌及風水用具，但後來阿傑付不出錢，吳男竟要他簽下2張本票，面額各為96萬7100元、93萬1100元，再以分期付款方式購買。

事後阿傑上蝦皮查看，竟發現一模一樣的佛牌賣不到1萬元，但是吳男卻翻倍賣他8萬元，這才驚覺上當受騙，阿傑與友人商討後，女友曉萱才坦承被吳男慫恿「雙修」，2人才知受害，憤而報警提告。

法官審酌吳男為圖私利假借宗教為由，容留成年男、女為性交行為而牟利，並利用曉萱亟欲改變運勢、挽回感情的急切心理，而為強制性交行為，致使曉萱身心受創，還將被害人性交過程播放給他人觀覽，侵害他人隱私甚鉅，依圖利容留性交、詐欺、強制性交等罪，判吳男應執行有期徒刑6年，並沒收犯罪所得69萬餘元。全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／行車紀錄器曝！翻滾墜落　貨車遭巨石埋沒
山崩「6車受困」！　公路局曝2條替代道路
快訊／空拍畫面曝！　多車遭掩埋
超狂車隊前往基隆！天道盟吳桐潭移靈　豪車護送
大規模山崩！英勇路人救出運將　膝蓋、小腿掛彩
快訊／大山崩台2線中斷　公路局成立應變小組
快訊／基隆山崩壓毀車輛！山頂還有碎石　消防鑽車搜索
快訊／近距離畫面曝！大規模山崩　司機抖喊：快救我

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行車紀錄器還原山崩瞬間！雙載機車奔逃　貨車10秒遭巨石埋沒

潮境公園山崩空拍片！邊坡裸露「整片禿了」　2車卡石堆險滅頂

25歲長髮女倒臥高美濕地！海巡搜尋3hrs...暖心揹負搶命畫面曝

監院為曲棍球5度「追殺」全吞敗　檢察官陳隆翔再獲判不受懲戒

弘仁會勢力跨濁水溪吸金2億　女會計被騙2800萬！警逮18人

快訊／高雄澄清湖驚現男浮屍　封園期間⋯工人巡視急報警

護花使者變撿屍狼！夜唱性侵喝醉女同伴　緩刑代價80萬

10多隻浪犬翻牆肆虐！員林稽徵所後方機車慘況曝　鄉親求援

超狂車隊曝！天道盟發起人吳桐潭移靈基隆　破億豪車護送

基隆大規模山崩…他見「運將車門卡死」英勇救人！膝蓋、小腿掛彩

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

行車紀錄器還原山崩瞬間！雙載機車奔逃　貨車10秒遭巨石埋沒

潮境公園山崩空拍片！邊坡裸露「整片禿了」　2車卡石堆險滅頂

25歲長髮女倒臥高美濕地！海巡搜尋3hrs...暖心揹負搶命畫面曝

監院為曲棍球5度「追殺」全吞敗　檢察官陳隆翔再獲判不受懲戒

弘仁會勢力跨濁水溪吸金2億　女會計被騙2800萬！警逮18人

快訊／高雄澄清湖驚現男浮屍　封園期間⋯工人巡視急報警

護花使者變撿屍狼！夜唱性侵喝醉女同伴　緩刑代價80萬

10多隻浪犬翻牆肆虐！員林稽徵所後方機車慘況曝　鄉親求援

超狂車隊曝！天道盟發起人吳桐潭移靈基隆　破億豪車護送

基隆大規模山崩…他見「運將車門卡死」英勇救人！膝蓋、小腿掛彩

吳卓源神隱2個月突更新IG！　103字吐心聲：還以為找到幸福

新北擴大「腸癌」篩檢！「45-49歲」7月起可做糞便潛血

潮境公園山崩瞬間！全場見「這一幕」飆冷汗怒：傻到有剩

12強中華隊選出80人名單　吳念庭、張奕將打中職明星賽

潮境公園山崩！公路局證實「6車受困」　公布最新2條替代道路

《葬送的芙莉蓮》一卡通好評加開　四款造型還有寶箱怪吞芙莉蓮

行車紀錄器還原山崩瞬間！雙載機車奔逃　貨車10秒遭巨石埋沒

潮境公園山崩空拍片！邊坡裸露「整片禿了」　2車卡石堆險滅頂

25歲長髮女倒臥高美濕地！海巡搜尋3hrs...暖心揹負搶命畫面曝

城隍廟文化大樓啟用！傅崐萁出席剪綵：推動花東3項主要建設

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

社會熱門新聞

即／基隆潮境公園入口土石崩落！

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

求救畫面曝！義麵店突氣爆3人「淒厲慘叫」

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

潮境公園山崩最新現場曝！旅客第一視角驚逃

派出所遭縱火　宜蘭男深夜裁定收押

台北男扒光衣服想硬上前妻　「軟軟進不去」下場慘爆

趁女友午睡「強塗高潮液」硬上　渣男下場曝

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

畫面曝光！乩身走陣突癱軟臉著地猝死

台南騎士雨夜撞行人！男噴飛墜水溝不治

快訊／基隆山崩！山頂還有碎石　消防鑽貨車搜救

獨／戰堂吳亦凡又出事　家中被搜出大麻

更多熱門

相關新聞

高雄車手1個半月狂提領257次！得手500萬

高雄車手1個半月狂提領257次！得手500萬

高雄32歲陳姓男子為詐騙集團車手頭，他自3月下旬起，夥同女友及同學輪流在超商、賣場ATM密集提領257次，得手約新台幣500萬元。警方接獲165反詐騙專線通報後展開調查，發現陳男準備爽帶女友出國度假時，在桃園機場候機室攔截2人，當場逮捕移送偵辦。

少女回家被硬上！挺孕肚嫁性侵犯遭家暴

少女回家被硬上！挺孕肚嫁性侵犯遭家暴

黃仁勳「邀投資」他超嗨　眾人笑翻揪破綻

黃仁勳「邀投資」他超嗨　眾人笑翻揪破綻

變態男把女「關狗籠恐怖性虐」　狂傳私訊洗腦

變態男把女「關狗籠恐怖性虐」　狂傳私訊洗腦

趁女友午睡「強塗高潮液」硬上　渣男下場曝

趁女友午睡「強塗高潮液」硬上　渣男下場曝

關鍵字：

詐騙性侵命理師新竹雙修神棍

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

即／基隆潮境公園入口土石崩落！

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面