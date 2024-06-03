高雄車手1個半月狂提領257次！得手500萬　爽帶女友出國機場遭逮

▲高雄32歲陳姓男子為詐騙集團車手頭，準備帶女友出國度假時遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄32歲陳姓男子為詐騙集團車手頭，他自3月下旬起，夥同女友及同學輪流在超商、賣場ATM密集提領257次，得手約新台幣500萬元。警方接獲165反詐騙專線通報後展開調查，發現陳男準備爽帶女友出國度假時，在桃園機場候機室攔截2人，當場逮捕移送偵辦。

林園分局4月15日接獲165反詐騙專線通報，有車手集團在轄內的超商、賣場ATM等熱點密集提領，於是擴大追查。經查，該車手集團以陳男為首，他並拉29歲黃姓女友及30歲王姓男子一起加入車手行列，3人從3月下旬在林園及大寮區提款機共提領257次，得手約500萬元。

▲▼32歲陳男夥同女友及同學，輪流在超商、賣場ATM密集提領257次。（圖／記者賴文萱翻攝）

其中王男曾因在超商形跡可疑遭警方盤查，事後警方過濾監視系統影像及盤查紀錄，比對車手資料進而發現王男涉有重嫌，警方以車追人，再發現陳男及王女。

警方掌握3人行蹤，上月4日發現陳男要帶女友飛馬來西亞度假後，立即通知移民署配合，在桃園機場候機室將2人逮捕，2人度假行程泡湯，當場傻眼。

隔日警方並在林園區逮捕王男，全案依詐欺、違反洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦，其中陳男因涉嫌重大、有逃亡之虞，遭檢方聲押獲准。