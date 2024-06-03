城隍廟文化大樓啟用！傅崐萁出席剪綵：推動花東3項主要建設

▲花蓮城隍廟舉辦文化大樓落成啟用揭幕典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

適逢城隍爺安座20年周年慶，花蓮城隍廟於5 ／16至6 ／9辦理啟建城隍廟甲辰福成圓醮活動，2日舉辦文化大樓落成啟用揭幕典禮，縣長徐榛蔚偕立法委員傅崐萁特地前往參拜，並出席剪綵啟用儀式，祈求四方眾神與城隍爺庇祐花蓮縣境四時無災、百業興旺、縣運昌隆、闔境平安、風調雨順。

徐榛蔚表示，感謝城隍爺公對花蓮鄉親的護佑，文化大樓啟用之後，除了推動城隍信仰與融合之外，未來也將是照顧兒童課後輔導及社區婦女姊妹們同聚的重要場合。花蓮在經歷0403大地震之後，目前縣府已統計有201棟紅黃單，其中有18棟建物須拆除，未來的重建之路仰賴善款的支援，花蓮也將善用每一分一毫的善款在支持鄉親修繕與安置，感謝各界的愛心，讓鄉親都能再次勇敢站起來。

▲松山霞海城隍廟捐贈50萬元，支持花蓮震災重建，縣長徐榛蔚致贈感謝狀。

傅崐萁指出，信仰的力量就是勸人為善，在城隍爸的保佑之下，他也發心要推動國家政治清明與廉潔，絕對不允許貪汙腐弊的情事發生。他更強調，台灣要建設，花蓮更要建設，「花東快、環島高鐵、國道6號台中到花蓮打通」，花東三項主要建設，讓我們一起為花蓮加油，為台灣加油。

典禮盛大隆重，各縣市城隍廟主任委員及理監事皆前來花蓮共襄盛舉，其中松山霞海城隍廟更捐贈救災款項50萬元，支持花蓮縣震災重建，希望讓這次受到震災影響的鄉親們早日重建家園，回復正常生活。徐榛蔚親自致贈感謝狀，代表花蓮鄉親表達誠摯謝意。