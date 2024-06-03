傳寶林重症受害者「付不出60萬醫療費」　北市澄清：資料對不上

▲寶林茶室A13中毒案。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市寶林茶室A13食物中毒案發生至今逾2個月，有週刊3日報導指稱，一名仍重症住院的L先生兒子泣訴，父親住院至今累積60萬元醫療費，市府不願出手解決燃眉之急，使他們只能跟親友借錢。對此，台北市衛生局醫事科長陳怡龍回應，目前在台北市住加護病房的2位重症患者皆是女性，與報導指稱「父親」有落差，不曉得所謂60萬元從何而來。

針對《周刊王》3日報導寫道，有一名重症住院的L先生兒子泣訴60萬元醫療費負擔沈重，台北市衛生局醫事科長陳怡龍3日受訪時表示，目前已知總共有5位重症病患，其中一位在台南就醫，另外4位在台北市就醫，其中2位已往生，費用都已經核付。

陳怡龍提及，至於2位在台北市住院中的重症患者，皆都是女性，一位在三總、一位在萬芳醫院，「目前狀況是這樣，我們不曉得60萬元是從哪出來的。」原則上在台北市住加護病房的費用都會被核付，倘若沒核付到卻自墊60萬元，「也許要讓我們知道是哪一位，我們會處理。」

陳怡龍強調，理論上醫院不會去跟家屬要費用，因為一開始北市府就跟醫院說明，會處理相關費用，加上報導又指稱是「父親」，讓市府有些疑惑，不曉得訊息是否有落差。

《周刊王》3日報導，一名出院的寶林案重症患者黃舒君表示，當初蔣萬安聲稱全力協助所有被害人度過難關，並由市府支付所有住加護病房重症者醫療費用，如今台北市法務局只剩「總機」功能，負責彙整30多位重症被害者與4位死亡病患家屬資訊與訴訟意向書，轉交消基會打團體訴訟，但曠日廢時。

黃舒君提及，自己4月底就繳交了意向書，但至今都沒有獲知要召開說明會，追查之下首場說明會將遲至6月13日舉行，求償的路途迢遙，她的經濟狀況尚可，可扛住新台幣25萬元醫療費，但經濟差的人根本撐不住。

另有一名仍重症住院的L先生兒子泣訴，父親住院至今累積60萬元醫療費，家裏臨時付不出來，市府與遠百又推稱若判決需償付，利息都會算給家屬，可是卻不願出手解決燃眉之急，使他們只能跟親友借錢，如今已沒人願意接電話。