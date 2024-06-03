快訊／蔣萬安點頭了！李西河接掌北市警察局長　周四下午佈達

▲台北市長蔣萬安已與李西河會面，並點頭同意由他接任台北市警察局長一職。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市警察局長人事案因內政部與市長蔣萬安意見相左，日前引爆外界爭議。據了解，當時內政部提供警專校長方仰寧、警政署副署長李西河2人供蔣選擇，未料蔣屬意的方仰寧卻意外落馬。據《ETtoday新聞雲》掌握，在爭議爆發後，警政署長張榮興已經火速帶著李西河前往，與蔣萬安面對面溝通，蔣也點頭同意由李西河接任局長，預計將於本周四(6日)下午2點於台北市警察局舉行佈達典禮。

據了解，原台北市局長張榮興榮陞警政署長，對於遺缺由誰接任，中央、地方卻不同調，起初內政部提供方仰寧、李西河2人供蔣萬安選擇，未料蔣表達屬意方後，內政部卻敲定由李西河接任，引發北市府不滿。

張榮興也緊急出面滅火，坦言與北市府溝通確實有狀況，會儘快與蔣萬安聯絡，並帶著李西河親自前往拜會，聆聽警政工作要點，盡快掌握。

《ETtoday新聞雲》掌握，在張榮興牽線下，李西河已與蔣萬安「面對面溝通」，雙方也彼此說明對於人選上的考量、以及交換對於警政工作的意見及想法，事後蔣萬安也點頭，同意未來局長由李西河接任，並敲定將於周四下午2點舉行佈達典禮。