提團訟拖到寶林案？北市發聲「絕無拖延」　再曝未提假扣押原因

▲寶林茶室食物中毒案爆發後，台北市長蔣萬安每天召開記者會說明最新進度，但有出院的重症患者痛批索賠路遙，北市府淪為「總機」功能。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市寶林茶室A13食物中毒案發生至今逾2個月，有出院的重症患者質疑，台北市法務局長連堂凱曾說，可協助受害者向寶林負責人黎仿軒提「假扣押」，但至今都還在蒐整「家屬意向書」階段，擔心黎早已脫產。對此，台北市法務局3日強調市府與消基會並無拖延，個人訴訟與團訟是獨立程序，且「假扣押」聲請是由被害人提出，截至目前並無收到家屬個別提「假扣押」意願。

針對週刊報導，北市府拖延團訟及未提假扣押一事，台北市法務局3日說明，法務局於4月19日提供「團訟意願書」給予單一服務窗口社會局社工人員，轉請本事件關懷對象及家屬填寫後，回傳法務局統整，並於5月1日函詢消基會協助團訟意願，5月20日經消基會正式函覆同意，依《消費者保護法》就本案事件於受讓20人以上消費者損害賠償請求權後，提起團體訴訟，並由消基會6月13日舉行說明會。

台北市法務局表示，因是否參與團訟，需給當事人及家屬審慎評估與決定後，提出意願書，市府及消基會並無拖延；被害人選擇個人訴訟或加入團體訴訟，二者是獨立程序，市府尊重每一位受害者的意願，並盡力給予協助，周刊轉述律師評論市府有導致受害者誤認「團結力量大」云云，對承擔團訟工作的消基會不公平。

▲寶茶室林負責人黎仿軒。（資料圖／記者林敬旻攝）

面對外界質疑未提假扣押，台北市法務局指出，依照《民事訴訟法》第522條，「假扣押」聲請必須是本案的債權人，也就是本案被害人提出，在寶林事件中，北市府並非受害者，與基泰大直事故不同，基泰事故是因市府本身受有財產損害，可以第一時間以市府名義提出假扣押，倒塌受災戶部分則是提供補助，如其有委任律師提出假扣押，則市府補助費用。

北市法務局提及，但在寶林茶室案中，北市府非受損害者，家屬部分第一時間市府透過社工提供律師諮詢，如家屬有委任律師提起假扣押需求，則市府將補助律師費用。

此外，法務局說明，本案發生時，市府就啟動相關機制，提供受害者及其家屬法律諮詢、假扣押聲請委任律師費用補助，由家屬及律師評估，截至目前尚無收到家屬個別提起假扣押的意願，法務局先前也與財團法人犯罪被害人保護協會、消基會同步確認，二會目前經評估無提出假扣押規劃。

另外，關於重症患者質疑費用代墊一事，法務局回應，寶林茶室事件發生迄今，法務局、衛生局、社會局、社工及消基會、犯保協會同仁，皆盡力協助被害人與家屬，彙整可用社會資源，維護市民權益；感謝媒體和所有人的監督與建議，但也呼籲，勿以片斷資訊，抹煞市府及消基會、犯保協會同仁的辛勞與努力。

▼台北市法務局長連堂凱。（資料圖／記者李毓康攝）