龐大醫療費難負擔！寶林茶室受害人索賠路遙　北市社會局：撥款中

▲信義A13寶林茶室。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市寶林茶室A13食物中毒案發生至今逾2個月，有出院的重症患者痛訴，當初台北市長蔣萬安聲稱會支付所有住加護病房重症者醫療費用，結果現在卻推稱要等司法確認後再談賠償，龐大醫療費用只能由家屬一肩扛下。對此，台北市社會局3日表示，北市於近日收到該個案相關資料，並執行撥款程序中。

針對寶林茶室案，受害者表達索賠路遙一事，台北市社會局秘書歐嘉竣3日表示，寶林案事發至今，市府統合衛政、法務、社政提供協助，因案件狀況特殊，受害人可能面對龐大醫療費用負擔壓力，北市府特別決議，重症醫療家戶病患經由醫院提供醫療帳單，交由衛生局彙整後先行墊付，經費由北市重大災害經費支應。

歐嘉竣指出，媒體報導的台南黃小姐個案，此案已先行支付費用，而經過社會局協助，近日已收到相關資料，並執行撥款程序中；社會局於寶林食物中毒案發生後，針對受害者與家屬啟動一案一社工的關懷訪視機制，並在提供慰問時轉介法律諮詢。

《周刊王》3日報導，一名出院的寶林案重症患者黃舒君表示，當初蔣萬安聲稱全力協助所有被害人度過難關，並由市府支付所有住加護病房重症者醫療費用，如今台北市法務局只剩「總機」功能，負責彙整30多位重症被害者與4位死亡病患家屬資訊與訴訟意向書，轉交消基會打團體訴訟，但曠日廢時。

黃舒君提及，自己4月底就繳交了意向書，但至今都沒有獲知要召開說明會，追查之下首場說明會將遲至6月13日舉行，求償的路途迢遙，她的經濟狀況尚可，可扛住新台幣25萬元醫療費，但經濟差的人根本撐不住。

另有一名仍重症住院的L先生兒子泣訴，父親住院至今累積60萬元醫療費，家裏臨時付不出來，市府與遠百又推稱若判決需償付，利息都會算給家屬，可是卻不願出手解決燃眉之急，使他們只能跟親友借錢，如今已沒人願意接電話。