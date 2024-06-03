寶林4死！重症父醫藥費60萬　兒付不出哭：沒人願意接電話

▲寶林茶室食安風暴驚動全台，事發逾兩個月，重病受害者黃舒君女士現身談到鬼門關前走一遭的經歷，並痛斥北市府空話連篇，團體訴訟和支付醫療費用搞推拖。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台北市寶林茶室食安風暴迄今逾兩個月，一名出院重症患者爆料，目前除透過消費者文教基金會進行團體訴訟討公道外，龐大的醫療費用只能由家屬一肩扛起，有些經濟能力薄弱的患者家屬甚至得向親友借錢支付費用，而台北市府與遠東百貨公司則推稱，待司法確認後再談賠償問題，被害人處境相當煎熬。

3月下旬，新北市立聯合醫院三重院區爆出一名男子出現腹瀉、腹痛、心悸等症狀，送醫兩日竟離奇死亡；隔天台北馬偕醫院通報一名食客至餐廳用餐後，也發生反胃、腹瀉、嘔吐等症狀，需裝上葉克膜搶救，其後各醫療機構陸續傳出通報，數名患者均有輕重不等中毒現象，而事後衛生單位彙整分析患者的共同點竟然都去過「寶林茶室」，而且都點用了素炒粿條，瞬間引爆食安疑雲。

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▲寶林疑案死亡4人，重症人數則高達34人遍布全台，目前尚有2人持續在院治療中，情況難以樂觀。圖為桃園市副市長王明鉅（左）探視桃市患者示意圖，與本文受訪者無關。（圖／桃園市政府提供）

出院的寶林案重症患者黃舒君首度站出來接受本刊訪問，長年茹素的她從事音樂繪畫等藝術工作，儘管言談間維持藝術家的高雅氣質，卻仍難掩對主管機關的怒火。

「只剩消基會管這件事」她說，寶林茶室案至今輿論壓力逐漸消散，當初台北市長蔣萬安聲稱全力協助所有被害人度過難關，並由市府支付所有住加護病房重症者醫療費用，如今北市府法務局只剩「總機」功能，負責彙整30多位重症（2人仍住院中）被害者與4位死亡病患家屬資訊與訴訟意向書，轉交消基會打團體訴訟，但曠日廢時。

黃舒君說，她早在4月底就繳交了意向書，但至今都沒有獲知要召開說明會，追查之下首場說明會將遲至6月13日舉行，求償的路途迢遙，她的經濟狀況尚可，新台幣25萬元醫藥費還扛得住，但經濟狀況差的人根本挨不住。

目前仍重症住院的L先生（化名）兒子向記者泣訴，父親住院至今累積龐大醫藥費60萬元，家裡臨時付不出來，市府與遠百又皆推稱若判決需償付，屆時不會逃，利息都會算給家屬，但卻不願出手解燃眉之急，他們只能先向親友調頭寸，「如今已經沒有人願意接我們電話了」。

▲黃舒君住院達22天，其間7天陷入昏迷，另外半個多月也在床上動彈不得，她心痛期間醫護竭盡心力奔波，辛酸直言「簡直拿他們的命換我的命」。（圖／台南市立醫院提供）

黃舒君表示，她在吃完粿條後，3天後不明原因無預警昏倒，送台南市立醫院7天，一開始跨科醫療團都找不出原因，反而因媒體大量報導寶林疑案，家人提醒醫師抽血與採集糞便後，一送衛福部才證實不幸中標。

「那確定病因又能怎麼樣呢」她無奈地說。由於邦克列酸菌中毒是台灣首見，治療方式也考倒了醫師，只能以支持性療法續命，包含大量服用甘草精、施打抗生素等。二個月過去，至今仍須每周回診肝膽腸胃科，儘管肝發炎指數（ＳGPT）已從幾乎報銷的18,000 ng/ml降回200左右ng/ml，但離一般人正常值40 ng/ml還有好長一段路，更別提一旦停藥，指數馬上飆，一生恐怕難甩藥罐。

黃舒君感嘆，近期仍不時傳出食安疑慮，甚至不乏大集團中箭，呼籲主管機關重罰之外，更要做好源頭管理「食物中毒絕非開玩笑」。住院22天中，無意識昏厥就長達7天，而另外超過半個月的時間，儘管恢復意識，但包著尿布動彈不得，也是另一種身心折磨，自己看到醫護人員忙進忙出「簡直拿他們的命換我的命」，在心疼悲鳴之餘，也將於6月23日在台南醫院禮堂舉辦「生命之光」挺醫護音樂會，免費歡迎各界參與。

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