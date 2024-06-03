寶林4死！負責人在台資產曝　受害者怒：2個月了還沒假扣押

▲寶林案喧騰一時，關鍵負責人黎仿軒（右）在律師陪同下，曾前往北市府商討賠償事宜，近日卻傳出因風頭過後，黎仿軒已處理名下公司，回馬來西亞母國避風頭。（圖／CTWANT提供）

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寶林茶室食安疑案中，關鍵負責人黎仿軒在案發後多次向社會大眾道歉，其後便神隱推稱待候司法解決。本刊進一步追查目前市府仍處於蒐整「家屬意向書」階段，因此尚未提出假扣押聲請，多名重症被害人及家屬認為黎仿軒陸續進行脫產，團體訴訟日廢時，擔心在提起假扣押前黎早就「淨身出戶了」。

一名台中地方人士告訴本刊，過去黎仿軒涉足餐飲、旅宿與觀光等多項產業，多與馬來西亞在台同鄉集資或交叉持股，但經營事業往往虎頭蛇尾，沒有幾年就收掉，目前在台產業中，黎仿軒僅剩台中高美濕地夜景餐廳「微醺小夕陽」的半數持股者，也擔任監察人，其餘如台中鬧區「博客創意旅店」等，近期已低調陸續出脫持股。

回顧寶林案爆發，事發當下台北市長蔣萬安義正詞嚴，每日召開記者會說明最新進度，自蔣萬安立委時期便密切合作的法務局長連堂凱，也正義凜然直言北市府會代表受害者向寶林茶室負責人黎仿軒，提起「假扣押」維護受害者權益。

▲寶林案爆發時，北市府近乎每日大陣仗開記者會，宣稱將扛起受害者醫藥費之責，然而重症患者卻驚爆，如今市府卻推稱待法院判決確定才願意處理償付，經濟弱勢患者只能向親友調頭寸，苦不堪言。（圖／CTWANT提供）

然而事發已2個月，受害者黃舒君等人卻向本刊驚爆假扣押「根本還沒提」，憂心負責人早已脫產完畢，甚至傳言已拍拍屁股離境回大馬，不僅賠償無望，更可能爽閃刑事責任，引爆受害者火氣；外界也質疑去年九月發生「基泰大直」鄰損案，北市府在兩三天內就向法院提出聲請假扣押基泰公司資產，寶林案假扣押進展則陷入牛步。

對此，台北市法務局坦言，目前還在受害者意向書收件階段，未來將由消費者文教基金會（消基會）依《消費者保護法》提起訴訟。法務局長連堂凱說，因當時基泰大直損害物包含公共設施，當時市府便以公共設施所有人名義，搶先提出假扣押，寶林案則因市府名下無財產損失，所以無法比照辦理。

鼎川法律事務所律師梁繼澤分析，由於團體訴訟案一般會綁定所有當事人，光喬定當事人索賠金額，便曠日廢時，以此案為例，幾乎可以視為30多件案子，須逐一與當事人或家屬接洽，蒐集單據後，再協調各自索賠金額，這段磋商漫長外界很難想像，畢竟有的人開口索要新台幣千萬，有的人認為賠付幾千元醫藥費即可，公部門又得要公文往來，團體訴訟效率差，扣押財產耗時不容樂觀。

▲消費者文教基金會（消基會）受北市府委託處理寶林案受害者團體訴訟，卻因北市府團體訴訟磋商牛步，短期內無法有進一步發展，險些替北市府背黑鍋。（圖／CTWANT提供）

梁繼澤批評，一開始北市府稱要團體訴訟討公道，導致受害者誤以為「團結力量大」，紛紛放棄較有效率的「單獨提告」方式，受害者根本想不到公部門團體案件拖延之久，何況蔣萬安是律師出身，卻民粹式地一味藉著民意情緒性發言，根本內行人說外行話。事發賣場遠東百貨則向本刊表示，由於該案正進入檢調調查階段，偵查不公開無法評論。

除了法律問題外，參與該起調查案的亞洲大學食品安全中心主任蔣育錚憂心，隨著風頭已過，官方恐怕續打模糊仗，不會出面證實原因。至於食用粿條該注意哪些安全問題，蔣育錚提出兩項建議：首先，民眾自家的粿條、米苔目等在來米製品，務必維持冰箱攝氏4~5度保存，只要確定15分鐘內不吃，無論食物冷了沒「就是先冰再說」。第二，居家適度調酸加入粿條保存，壓抑細菌生長以利延長保存期限。

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