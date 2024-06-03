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夾了整塊艾登起司排！　麥當勞超夯「牽絲起司排堡」限時35天回歸

▲▼麥當勞微牽絲起司排雙牛／脆豬堡回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞微牽絲起司堡回來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

起司控等到了！麥當勞2022年推出的超人氣「微牽絲起司排」宣布重磅回歸，不僅能吃到整塊金黃酥脆艾登起司排，還有濃郁傑克起司醬、切達起司片，一顆就有3重起司口感，誠意滿滿，無論搭配100%純牛肉、炸豬排通通沒問題，6月5日起限時35天開吃。

▲▼麥當勞微牽絲起司排雙牛／脆豬堡回歸。（圖／業者提供）

▲墨魚麵包夾入整塊艾登起司搭配100%純牛肉、炸豬排超滿足。

麥當勞超夯「微牽絲起司排雙牛堡」、「微牽絲起司排脆豬堡」回來了，選用一整塊「艾登起司排」炸至金黃酥脆，分別搭配2片100%純牛肉、使用豬後腿肉製成的炸豬排，接著放進生菜、傑克起司醬及切達起司片，最後蓋上黑色的墨魚麵包，每一口都能吃到超牽絲的罪惡口感及濃濃起司香，鐵粉肯定要衝，6月5日起至7月9日限時開賣或售完為止，單點皆為124元，經典套餐189元。

加碼還有「起司雙牛堡」、「起司豬排堡」也同步現身，單點104元，經典套餐169元，通通要把握機會吃。

▲▼必勝客「西班牙海鮮紙包飯」 。（圖／業者提供）

▲必勝客推出最新「西班牙海鮮紙包飯」 。

另，必勝客紙包飯系列近日也推出全新「西班牙海鮮紙包飯」，嚴選來自紐西蘭的淡菜搭配大尾鮮蝦、飽滿蛤蜊肉等豐富海味，再以212℃高溫紙包封烤技術鎖住食材精華，每一口都能吃到沾滿濃郁醬汁的Q彈米飯及澎湃食材，售價209元，至6月17日前還可享「免費升級套餐」優惠，只要購買任一口味紙包飯即可升級套餐，免費爽吃金黃波浪地瓜條、汽水330ml，現省25元。

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