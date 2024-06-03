大薯、冰炫風都有！　麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃35天

▲麥當勞5大夯品限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先筆記！人氣速食品牌「麥當勞」最新限時「買1送1」來了，限時35天爽嗑「5大夯品買1送1」，包括大薯、OREO冰炫風、蘋果派等通通有，只要使用歡樂送訂餐並輸入專屬優惠碼即享優惠。

麥當勞於6月5日起至7月9日連35天祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「蘋果派」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲21PLUS、21風味館祭出限時買烤雞送炸雞優惠。

另，21PLUS、21風味館至6月18日前也祭出「買烤雞送炸雞」優惠，期間只要購買香草烤雞就送6隻酥炸小棒腿，現省264元，特價只要530元，提醒部分門市無販售半半小棒腿盒，更換成2塊香脆炸雞+2杯中杯蜂蜜綠茶，無販售門市包括南港環球、時代、永安、板橋新埔、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰、台中中友、烏日高鐵、台南三越、巨蛋、高雄大樂、微風台大、21TOGO。

21PLUS、21風味館的招牌香草烤雞是使用21種天然香料醃製而成，口感鮮嫩多汁，半半小棒腿盒則除了吃得到招牌原味小棒腿外，還有期間限定的避風塘小棒腿。