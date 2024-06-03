「小麥麥體驗營」開放報名了！　還送整套「麥當勞家家酒組」

▲麥當勞小麥麥體驗營開放報名了。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

趕緊報名去！日本麥當勞去年推出的「店員家家酒」系列玩具，特意把門市裡的各種用品變成迷你玩具一次集齊，讓孩子在家就能變身「一日麥當勞店員」，可愛爆表。而台灣麥當勞今年宣布推出同款組合，即日起只要報名參加小麥麥體驗營就能搜集全套6款，7月10日起於麥當勞歡樂送消費滿額也能隨機獲得1款，通通只送不賣。

日本、香港麥當勞都推過的「店員家家酒」系列玩具，是以麥當勞店員在店內使用的物品作為主題打造成精緻迷你玩具，讓小孩一秒變身成麥當勞小小店員，在家就能模擬擔任店員的互動情境，萌到不行。

▲只要報名小麥麥體驗營就能獲得超夯麥當勞家家酒玩具組。

而這款超可愛家家酒系列玩具台灣終於也有了，且只送不賣，台灣麥當勞宣布即日起開放小麥麥體驗營報名，只要報名就可以一次獲得全套6款玩具，家家酒組數量有限、送完為止；歡迎3歲以上、120公分以下的小朋友報名參加，可以擔任「小小經理」與「小小款待大使」，實際體驗麥胞的上班日常，報名費用899元，各門市採預約報名制，數量有限、約完為止。

麥當勞店員家家酒系列玩具總共有6款，包括店員配件組、飲料機組、煎爐機組、收銀機組、玉米杯組及漢堡組，除了參加小麥麥體驗營可以全套獲得外，7月10日起凡透過麥當勞歡樂送網路訂餐滿399元（含外送費），隨餐也附贈小麥麥家家酒1款，款式恕不指定，送完為止。