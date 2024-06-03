麥香魚套餐下殺99元！　麥當勞最新「5大優惠券」本周限定吃

▲麥當勞APP本周限定吃5大優惠券。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

麥粉們快收！人氣速食品牌「麥當勞」APP限定優惠來了，這周一共祭出「5大優惠券」，不僅有大麥克下殺65元、勁辣香雞翅44元等吃，還有2大晚餐限定99元銅板套餐組合，即日起限時開跑，把握機會怒吃一波。

麥當勞即日起於全球版APP祭出最新5大優惠券，有早餐限定「單點大麥克特價65元」、「單點勁辣香雞翅（1份2塊）特價44元」，以及得來速限定「10塊原味麥克雞塊套餐現折10元」使用期限至6月9日止。

除外還有99元超省晚餐券等領，至6月7日期間每日晚上6時至9時爽吃「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」通通特價只要99元，提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲漢堡王最新優惠券爽吃1個月。

另，漢堡王至6月30日前也有最新限時優惠券等吃，一共有5大系列好康，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、中薯、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠。

加碼搶「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到。

而藏在「小資滿足餐」中的2款銅板套餐也是激省必吃，包括「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」及「經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯+中飲」，通通只要99元就能吃到。

除外還有4款銅板下午茶、8款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2792元，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等門市。

▲漢堡王最新優惠券一次看。※點圖放大