乾冷空氣報到今涼爽　專家曝下雨趨勢：中場休息明日再戰

▲今日降雨趨緩，乾冷空氣報到，北部、東北部涼爽。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（3日）雨勢趨緩，氣象專家林得恩指出，北部及東北部今白天高溫25至27度，涼爽舒適，明日水氣增多，降雨將轉顯著，尤其中南部山區。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，端午節受西南風影響，午後台中以南及宜花東有局部短暫雨。

「中場休息、明日再戰」台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團「林老師氣象站」表示，今日受鋒面南移至巴士海峽影響，北方乾冷空氣隨後跟進，北部及東北部天氣立馬轉涼，清晨低溫21至25度，白天高溫也降為25至27度，體感涼爽舒適；其他地區的高溫仍可上探28至31度。

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▲明日水氣再度增多，降雨將轉顯著。（圖／林老師氣象站臉書）

降雨部份，林得恩表示，南部、東部、東南部及各地山區仍有殘餘水氣，白天有局部零星短暫陣雨，晚上則多雲穩定；其他地區及澎湖、金門、馬祖短暫陣雨後多雲天氣。明日水氣再度增多，降雨將轉顯著，尤其是中南部山區。

賈新興指出，明天午後竹苗以南山區有局部短暫雷陣雨，周三清晨北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以北及中南部山區有局部短暫陣雨。周四清晨台中以南及新竹以北有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。

他說，周五台中以北有零星短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。周六午後嘉義以北及宜花有零星短暫雨，周日午後各地有局部陣雨或雷雨。下周一（端午節）至下周三受西南風影響，水氣多。

▲未來10天天氣變化趨勢。（圖／翻攝賈新興Youtube頻道）

賈新興表示，下周一清晨屏東沿海有零星短暫雨，午後台中以南及宜花東有局部短暫雨。下周二清晨雲林以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三清晨西半部有局部短暫雨，午後各地有短暫陣雨或雷雨。

