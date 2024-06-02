西部到深夜防瞬間大雨　粉專：下波鋒面「落在端午節前後」

▲今下午至深夜是降雨的高峰期，西部注意瞬間大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（2日）各地雨勢顯著，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下午至深夜是降雨的高峰期，西部注意瞬間大雨。氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，周三台灣轉為東南到偏南風環境，中部以北、台東有短暫陣雨或雷雨，持續到下周末，鋒面再往南接近可能落在端午節前後，持續觀察。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文表示，下午至深夜，是這波降雨的高峰期，西部地區必須特別注意瞬間大雨，請多留意天氣變化。

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▲西部留意瞬間大雨。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「天氣風險WeatherRisk」發文指出，今日鋒面通過留意局部豪大雨，周一季風增強降雨較少溫度較涼，受到東北季風環境影響，水氣較少，各地大致為多雲或有陽光天氣，山區午後受熱力作用影響，有局部短暫陣雨或雷雨機會。

溫度將較為轉涼，北部、東北部白天高溫只有24至27度，花東地區27至29度，中南部還是相對稍微高一些，高溫可以到30度上下。

「天氣風險WeatherRisk」表示，周二東北季風減弱，鋒面仍大致停留在巴士海峽，水氣稍微北上趨勢，中部以南地區雲量增多，可能有局部短暫陣雨，北部、東半部大致是多雲天氣，山區午後配合熱力作用，有局部短暫陣雨或雷雨機會。

▲今鋒面通過留意局部豪大雨，周三起水氣增多。（圖／天氣風險WeatherRisk臉書）

「天氣風險WeatherRisk」指出，周三起鋒面逐漸退回大陸華南內陸重整，台灣附近將轉為東南到偏南風環境，水氣增多，整體大氣環境變得不太穩定，中部以南、台東地區有短暫陣雨或雷雨，山區午後也容易有熱對流發展降雨機會，可能有局部較大雨勢或大雷雨發生的可能性。

「天氣風險WeatherRisk」表示，這樣的天氣型態有機會持續到周六及下周日，之後鋒面再往南接近可能會落在端午節（6月10日）前後，但不確定性仍高，有待持續觀察。