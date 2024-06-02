明天雨彈往南跑北部轉涼　「這3天」下最多全台有雨

▲周二起水氣增多，台灣降雨日趨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（2日）整天雨勢不斷，中央氣象署指出，明天鋒面移到巴士海峽，後方帶來冷空氣，雨勢趨緩，但北台灣轉涼，高溫僅25度，周二起水氣逐漸增多，台灣降雨日趨明顯，周五到下周日雨勢最顯著，全台各地都有短暫陣雨。

氣象署預報員趙竑說，今天是鋒面影響最明顯一天，入夜之後北台灣降雨減少，但苗栗以南、花東地區降雨還是滿明顯，全台各地天氣穩定要到明天，因為鋒面移動到巴士海峽。

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他還說，鋒面後方帶來比較是乾冷的空氣，但離鋒面較近的南部、東部及東南部地區容易有局部短暫陣雨，山區也容易有局部短暫陣雨，因為豐厚中層水氣影響，其他地區大致多雲。

▲未來一周天氣預測趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑表示，周二開始水氣逐漸增多，台灣附近降雨變得日趨明顯，中南部、東南部及東部有局部短暫陣雨，其他地方零星短暫陣雨。周三、周四主要降雨以西半部為主，其他地區則有局部短暫陣雨

趙竑說，周五到下周日全台都有雨，各地容易有局部短暫陣雨。溫度方面，明天比較有變化，台灣因豐厚的東北風，北部、東半部約25度左右，但只有一天，其他地區30度以上，周二各地回溫到30度以上。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，未來環境都在西南風影響，天氣型態較悶熱，都有降雨狀況，但不至於像今天雨勢這麼大，民眾留意氣象署最新預報。目前尚無到其他熱帶系統發展，後續要持續觀察。