北韓宣布：暫停向南韓施放「糞便氣球」　已空投15噸垃圾

▲從北韓施放的空飄氣球墜落在南韓全國各地。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

北韓政府2日晚間宣布，將暫停對南韓施放垃圾氣球，但警告若南韓再次向北韓投放傳單，北韓將立刻恢復相關「反制措施」。

▲北韓空飄的糞便氣球，砸中南韓京畿道安山市檀園區停車場的白色轎車。（圖／翻攝自南韓論壇dcinside）



根據《韓聯社》報導，北韓國防省副相金剛日通過官媒《朝中社》表示，自5月28日夜間開始至6月2日凌晨，平壤當局朝南韓國境附近和首都圈地區空投了15噸垃圾，此舉是針對南韓對北韓空飄心戰傳單的反制措施。

金剛日指出，表示北韓將暫停對南韓空投垃圾氣球，但強調如果南韓重啟對北韓的傳單投放行動，北韓將立即回應。

北韓自5月28日開始，陸續朝南韓施放近千顆垃圾氣球，部分氣球內還含有糞便。南韓總統辦公室2日下午指出，將在近期以內立即採取「北韓難以承擔」的報復性措施，不排除重新在兩韓邊境設置廣播喇叭，恢復對北韓的宣傳攻勢。

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