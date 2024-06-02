北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

▲北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從昨（1）日晚間起再度向南韓空飄近千顆的「糞便氣球」，這些含有大量垃圾的氣球還砸毀一般民眾的轎車。對此，南韓總統辦公室也於今（2）日下午做出回應，強調將在近期以內立即採取「北韓難以承擔」的報復性措施，不排除在軍事分界線向北韓播送心戰廣播。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室長張虎鎮2日下午主持緊急國家安全保障會議（NSC）常任委員會後強調，在今天召開會議以後將會著手進行「北韓難以承擔的措施」，強烈譴責北韓低級卑劣、有損國格的舉措。

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球，可以發現菸蒂和各種垃圾。（圖／路透）

張虎鎮表示，「空飄糞便氣球、透過電波干擾GPS系統，這是正常國家而言絕對無法想像的挑釁行為，根本低級沒有常識、且也不具理性。北韓政權試圖透過低劣的挑釁，向我國（南韓）國民施以實質性的威脅，招致混亂與不安。我方再次強烈警告，切勿再度空飄糞便氣球或是干擾GPS系統，一旦反覆挑釁，將會提升我方報復行動的強度。」

針對現場記者對於報復措施的提問，南韓總統辦公室高層人士透露，「不排除重啟對北韓的心戰廣播，未來一定會採取相關的必要措施。且會在『近幾天之內』看到具體化的成果，這可能才會對北韓有效吧。」

▲南韓仁川發現北韓空飄的糞便氣球。（圖／路透）

針對何時採取具體的報復措施，南韓總統辦公室關係人士強調，「我們不會再猶豫不決，將會立刻執行！儘管先前已經嚴厲警告、給時間，但北韓卻以實際行動回應我方警告。因此，我們認為沒有必要再拖時間，應該立刻執行必要程序。」

報導分析，南韓政府未來可能將會著手進行宣布《九一九南北軍事協議》無效的相關程序，並在近期內重新啟動設置在軍事分界線的廣播設施。