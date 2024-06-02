　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

▲北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從昨（1）日晚間起再度向南韓空飄近千顆的「糞便氣球」，這些含有大量垃圾的氣球還砸毀一般民眾的轎車。對此，南韓總統辦公室也於今（2）日下午做出回應，強調將在近期以內立即採取「北韓難以承擔」的報復性措施，不排除在軍事分界線向北韓播送心戰廣播。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室長張虎鎮2日下午主持緊急國家安全保障會議（NSC）常任委員會後強調，在今天召開會議以後將會著手進行「北韓難以承擔的措施」，強烈譴責北韓低級卑劣、有損國格的舉措。

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球，可以發現菸蒂和各種垃圾。（圖／路透）

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

張虎鎮表示，「空飄糞便氣球、透過電波干擾GPS系統，這是正常國家而言絕對無法想像的挑釁行為，根本低級沒有常識、且也不具理性。北韓政權試圖透過低劣的挑釁，向我國（南韓）國民施以實質性的威脅，招致混亂與不安。我方再次強烈警告，切勿再度空飄糞便氣球或是干擾GPS系統，一旦反覆挑釁，將會提升我方報復行動的強度。」

針對現場記者對於報復措施的提問，南韓總統辦公室高層人士透露，「不排除重啟對北韓的心戰廣播，未來一定會採取相關的必要措施。且會在『近幾天之內』看到具體化的成果，這可能才會對北韓有效吧。」

▲▼北韓1日晚間向南韓空飄近千顆糞便氣球。（圖／路透）

▲南韓仁川發現北韓空飄的糞便氣球。（圖／路透）

針對何時採取具體的報復措施，南韓總統辦公室關係人士強調，「我們不會再猶豫不決，將會立刻執行！儘管先前已經嚴厲警告、給時間，但北韓卻以實際行動回應我方警告。因此，我們認為沒有必要再拖時間，應該立刻執行必要程序。」

報導分析，南韓政府未來可能將會著手進行宣布《九一九南北軍事協議》無效的相關程序，並在近期內重新啟動設置在軍事分界線的廣播設施。

ET快訊
曾燒3千萬赴美救孫安佐「狄鶯孫鵬多有錢？」　網細數：用億計算
影／龍象大戰到一半大巨蛋「天花板又漏水」　球迷傻眼
北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球
明天雨彈往南跑北部轉涼　「這3天」下最多全台有雨
快訊／陳零九捲毒品風波！IG無奈還原過程：誰叫自己賤呢
孫安佐風波！他問「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

「台灣」成旅遊首選！日圓貶值屢創新低　日本高中修旅改來台灣玩

澤倫斯基香格里拉對話演說：逾百國家組織參加烏克蘭和平峰會

找不到摩鐵「長椅上直接開啪」　泰男女激情交疊全被拍

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

「台灣」成旅遊首選！日圓貶值屢創新低　日本高中修旅改來台灣玩

澤倫斯基香格里拉對話演說：逾百國家組織參加烏克蘭和平峰會

找不到摩鐵「長椅上直接開啪」　泰男女激情交疊全被拍

柴柴聽到飼主問「該去室內遛狗？」　臉上冒出賊笑嘴角藏不住

北藝大校長澄清：辦公室沒有花大錢　唯一名牌只有大同冰箱

西裝男單手騎機車盤腳打坐　網驚：修煉心法...警方回應了

隔空勸告柯文哲　柯建銘預言「只有黃國昌殺你」

美房屋銷售銳減7.7％　創疫情以來成交最慢紀錄

中國防長對台恫嚇　總統府：缺乏自信與台灣政府對話

影／到大巨蛋躲雨也沒用！龍象大戰到一半　「天花板又漏水」民眾傻眼

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

千名粉絲驚喜慶生！日本歌姬yanaginagi用中文對話感動：謝謝台灣

世界城市高峰會　邱佩琳分享海洋永續治理及文化傳承

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

北韓昨晚再空飄「穢物氣球」　南韓收到600顆

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

北韓空飄糞球720顆　南韓汽車「遭屎砸壞」

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺

中樂透火速離婚　她3千多萬全歸前夫

2000隻蛾飛入飯店房間　爬滿蚊帳畫面曝光

北韓再飄「屎彈氣球」首爾發安全警告

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

出發前PO文　50萬郵輪之旅毀了

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆

更多熱門

相關新聞

東京小兄弟爆紅　流利英語導覽外國客

東京小兄弟爆紅　流利英語導覽外國客

日本東京皇居外苑有一對7歲及4歲的小兄弟相當受到遊客歡迎，因為兩人在此擔任志工，能用流利英語為外國人導覽廣受好評。

62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　墜海慘死

62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　墜海慘死

開槍射計程車司機遭通緝　兇嫌借錢回家自首

開槍射計程車司機遭通緝　兇嫌借錢回家自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺

日本高中修旅費漲不停　「台灣」成旅遊首選

日本高中修旅費漲不停　「台灣」成旅遊首選

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮空飄氣球南韓京畿道糞便屎的迫降

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面