藍白擬提「補助老人健保」　吳欣岱轟民眾黨：背叛青壯年世代

▲吳欣岱PO文，認為藍白黨團打算修訂的《老人福利法》，是讓年輕人負擔更重的健保政策。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

圖文／鏡週刊

國民黨與民眾黨立委提案修訂《老人福利法》，盼補助綜合所得稅未達20%老人的全額健保費。基進黨秘書長吳欣岱今（2）日疑惑po文，「藍白黨團提一個讓年輕人負擔更重的健保政策！？」並向民眾黨嗆聲，號稱為一個年輕人起家的政黨，「這個提案是完全的背叛了台灣的青壯年世代，加重世代剝削。」

針對藍白立委提案修法，所得稅率20%以下的老人，健保費由中央全面補助一案，衛福部回應表示，推估113年度所需預算至少為359億元；因應超高齡社會即將來臨，老人人口比率超過20%且逐年攀升，將持續恪守健保制度量能負擔、世代公平及維護財政永續之原則，提供經濟弱勢老人健保費補助。

吳欣岱今也於臉書po文，提到所有的長照、醫療、社福政策都在想辦法平衡年輕人的負擔，「結果藍白黨團要提一個讓年輕人負擔更重的健保政策！？」她還提到，65歲以上人口占總人口的20%，而這比例在少子化結構的台灣社會，接下來會急劇上升。「更何況隨著年齡增加，台灣年長者的資本利得收益占比本就高出年輕人非常多。占了過去房地產、收租等各種便宜，結果排富又不算進去，真是很方便啊！」

吳欣岱坦言，自己可以理解國民黨支持者大多會受益於這個政策，但民眾黨號稱為一個年輕人起家的政黨，「這個提案是完全的背叛了台灣的青壯年世代，加重世代剝削。」她不滿表示，更別提這樣的補助對醫療體系的傷害，提案可能使健保基金每年短少新台幣400億元，帳面上看起來是中央補助，「但實際上還是我們的納稅錢啊。」之前好多「小草醫生」，最近繳稅在醫院的一塊錢都逃不掉，「看到藍白把納稅錢拿來這樣搞，拜託快醒醒！」



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